Binzen Gute Stimmung und sportliche Erfolge

Binzen (os). Es verwunderte nicht, dass der Vorsitzende des TuS Binzen, Volker Scherer, am Montagnachmittag sehr zufrieden war. Der auf drei Tage ausgelegte „Markgräfler Herbsthock“ lockte die Menschen zuhauf an.

Das Sportplatz-Areal, wo ein Festzelt aufgebaut war, war, wie berichtet, schon am Samstag zum Mekka für enorm viele Gäste geworden, als die „Gipfelstürmer“ ihr bereits zehntes Konzert in Binzen gaben. „Klar, dass wir mit der Bötzinger Band schon ihr elftes Gastspiel im nächsten Oktober vereinbart haben“, betonte der Vorsitzende. Auch am Sonntag und trotz teilweiser Regenschauer und kühlen Temperaturen kamen wieder viele Menschen. Am Montag zum Ausklang mit dem Handwerkeressen war das Festzelt mehr als zwei Stunden lang voll besetzt mit Mitarbeitern der örtlichen Geschäftswelt und der Betriebe und Institutionen.

Der TuS-Chef lobte abschließend das 150-köpfige Helfer-Team seines Vereins und seiner Schwester, der Sportheim-Wirtin Siglinde Scherer. Es habe sich einmal mehr als sehr anziehend ausgewirkt, dass man ein jahreszeittypisches Speisen- und Getränkeangebot auf Lager hatte. „Es kommen Gäste sogar nur wegen unserer Metzgete oder Zwiebelewaie zum Herbsthock.“

Hoch zufrieden war man im TuS auch mit dem fußballerischen Teil des Herbsthocks. Denn die am Samstag im Einsatz befindliche „Erste“ gewann ihr Kreisliga-B-Spiel gegen den SV Istein mit 4:1, die Reserve schlug den FC Hauingen II mit 2:0, die A-Jugend gewann gegen den TuS Lörrach-Stetten mit 3:0, die B-Jugend gegen den SV Weil mit 3:0, die C-I-Jugend schickte den FC Geißlingen mit 6:0 auf die Heimreise in den Hotzenwald, die C-II den SV Herten mit 2:1 an den Hochrhein und die D-Jugend den SV Liel-Niedereggenen mit 6:0 heim ins Rebland.

„Wir sind gerade bei den Jugendmannschaften mit 18 Jungen- und Mädchen-Teams super aufgestellt in der Breite und der Spitze“, sagte Scherer.