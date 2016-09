Binzen (ag). Seit mittlerweile einer guten Woche können die Kunden der Telekom ihre Mobiltelefone in Binzen nicht mehr benutzen. Sie haben schlichtweg keinen Empfang. Hintergrund der Funkstille ist der Abriss des Silos bei der „Mühle“, auf dem sich auch der bisherige Sendemast befand, der das Dorf auch mit dem Mobilfunkstandard LTE versorgt hat. Der geplante neue Mobilfunkmast auf der anderen Seite des Mühlebachs konnte offenbar nicht übergangslos in Betrieb genommen werden. „Es ist geplant, den neuen Standort diese Woche in Betrieb zu nehmen. Die Kollegen sind vor Ort und mit dem Aufbau der Technik beschäftigt. Die Netzparameter liegen vor, so dass der Standort ins Netz integriert werden kann“, erklärte nun auf Nachfrage Markus Jodl, der zuständige Pressesprecher bei der Deutschen Telekom“. Das Unternehmen bittet seine Kunden für die Unannehmlichkeiten um Entschuldigung.