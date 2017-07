Binzen Hundebesitzerin attackiert Frau

Binzen. Völlig ausgerastet ist am Samstagnachmittag in einem Zoogeschäft eine 33-jährige Hundebesitzerin. Als eine 53-jährige Frau ihrem Hund an der Kasse die Hand hinhielt, geriet die 33-Jährige darüber völlig in Rage. Sie legte sich mit der anderen Frau an und stritt sich mit ihr. Das Ganze eskalierte und mündete in körperlichen Übergriffen. Dabei soll die 33-Jährige ihre Gegnerin gekniffen, gekratzt und getreten haben. Jetzt wird gegen die 33-Jährige wegen Körperverletzung ermittelt.