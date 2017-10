Binzen In die Pedale – und los

Der Lebensmittel-Einzelhandels-Konzern Hieber mit Hauptsitz in Binzen feierte im Rahmen seines traditionellen Herbstevents, der „Tour de Hieber“, am gestrigen Einheitsfeiertag mit einem Programm für jeden Geschmack und trotz zu Beginn wenig einladenden Wetters mit vielen Gästen.

Binzen (os). „Das finde ich ganz toll, dass Ihr trotz des Regens zum Start der Tour de Hieber gekommen seid“, sagte Geschäftsführer und Juniorchef Dieter Hieber gestern um 10 Uhr, an die Adresse von knapp zwei Dutzend Unerschütterlichen gerichtet, die zum Start der Radtour gekommen waren. Dann gab Geschäftsführer Karsten Pabst den Startschuss, und Seniorchef Dieter Hieber schaute der kleinen Truppe nur kurz ein wenig wehmütig hinterher. „Das Wetter wird besser, und dann fahre ich auch noch mindestens ein Teilstück mit“, so der passionierte Radsportler.

Und seine Einschätzung sollte richtig sein, denn bald nach dem offiziellen Start der „Tour de Hieber“ machte das Wetter mit, riss die Wolkendecke auf, und Sonnenschein begleitete teilweise nebst angenehmen Temperaturen den Rest des Tages.

Beim Fest in Binzen stand auch dieses Mal bei der bereits 18. Auflage der „Tour de Hieber“ das Freizeit-Radeln im Blickpunkt, auch für sportlich ambitionierte Radlerinnen und Radler. Es gab am Start- und Zielort der „Tour“ in Binzen aber auch viel Unterhaltung und Verköstigung sowie natürlich heitere, lockere Gesprächsrunden beim Familienfest.

Die eigentliche „Tour de Hieber“, also die Radtour vorbei an den Hieber-Märkten in der Region, musste auch in diesem Jahr nicht komplett gefahren werden.

„Die gesamte Strecke mit 90 Kilometern von Binzen nach Kandern, Schopfheim. Rheinfelden, Grenzach-Wyhlen, Lörrach, Weil am Rhein und wieder zurück nach Binzen ist ziemlich anspruchsvoll“, wusste Dieter Hieber aus eigener Erfahrung. So konnten auch dieses Mal nur Teilstrecken gefahren werden. Mindestens drei Hieber-Märkte musste man anfahren und sich einen Stempel geben lassen, dann nahm man an der Verlosung eines E-Bikes und weiterer attraktiver Preise teil.

Erstmals integriert in die „Tour de Hieber“ war der Aktionstag „Weil läuft“, veranstaltet von Hieber in Zusammenarbeit mit dem TV Weil, Abteilung Leichtathletik, und einem Weiler Intersport-Fachgeschäft. Derweil lief in Binzen wie in den Vorjahren das Fußballturnier um den südbadischen Firmen-Pokal und das große Familienfest. Dabei gab es allerlei Informations- und Verkaufsstände, auch solche rund ums Radeln – in diesem Jahr aktuell auch zu dessen 200-jähriger Geschichte. Zudem lockte ein vielfältiges Verköstigungsangebot und viele Betätigungsmöglichkeiten für Kinder, Live-Musik sowie Auftritte des Hochseilartisten Falko Traber, ehe das Fest am frühen Abend mit dem Spektakel Entenregatta auf der Kander in die Zielgerade bog (siehe auch Berichte auf den Seiten Kandern und Weil am Rhein).