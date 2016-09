Das hat es in Binzen noch nie gegeben: ein Orchesterkonzert mit Solisten in einem Autohaus. Dieses kulturelle Ereignis ist am Sonntag, 16. Oktober, in der ASAG-Ausstellungshalle als achtes Konzert der Reihe „Klassik bewegt“ zu erleben. Von Walter Bronner Binzen. Die Initiatorin Deug-Yun Kim, renommierte Pianistin und Binzener Bürgerin mit südkoreanischen Wurzeln, hat dazu ein Programm ausgewählt, das hinsichtlich populärer Klassik und Romantik kaum noch zu toppen ist. Eröffnet wird es mit Joseph Haydns bekanntester Sinfonie, der Nummer 94, die den Beinamen „mit dem Paukenschlag“ trägt. Die Anekdote dazu kolportiert, dass der in London weilende Komponist diesen unvermittelt ertönenden Paukenschlag im langsamen Satz des Werks scherzhaft eingefügt habe, um die weggedöste Hörerschaft aufzuwecken. Nicht weniger bekannt und beliebt ist das zweite Stück, die Rokoko-Variationen für Violoncello und Orchester von Pjotr Iljitsch Tschaikow-ski. Der Solopart des von zierlicher Melodik und graziösem Klangcharme durchpulsten Werks wird von der in Basel lebenden, ebenfalls aus Südkorea stammenden Cellistin Chisaki Kito übernommen. Und nach der Pause erklingt noch Ludwig van Beethovens drittes Klavierkonzert mit Deug-Yun Kim am Konzertflügel, den ein renommiertes Freiburger Klavierhaus zur Verfügung stellt. In diesem bedeutenden c-Moll-Werk brach der Komponist mit der bis dahin üblichen Tradition, die bei Solistenkonzerten dem Orchester nur zweitrangige Bedeutung als begleitende Formation zuwies. Das in diesem Fall gleichrangig mit dem Soloinstrument musizierende Orchester unter Leitung von Brigitte Schnabel ist eine Kooperative versierter Musikerinnen und Musiker aus der ganzen Dreiländerregion. Deren Kerntruppe war in Binzen übrigens schon oft zu hören, nämlich bei den „Abendmusiken nach Epiphanias“ in der Laurentiuskirche. Die Leitung dieses hoch geschätzten, geistlichen Konzerts mit Tradition hat seit drei Jahren ebenfalls Brigitte Schnabel inne. Beim Pressetermin zur Vorstellung des neuen „Klassik bewegt“-Projekts bezeichnete Bürgermeister Andreas Schneucker als Schirmherr die Konzertreihe als ein Event, das das kulturelle Image der Gemeinde bemerkenswert verdeutliche. Dankbar verwies er auch darauf, dass sich im Gewerbepark mit den Unternehmen ASAG, Gottstein und Wohnpark drei Kooperationspartner gefunden hätten, die wechselweise ideale Aufführungsräume zur Verfügung stellten, nachdem sich das Foyer der Gemeindehalle als zu klein und die Halle selbst als akustisch unbefriedigend erwiesen haben. n Kartenvorverkauf ist im Wohnpark Binzen sowie im Binzener Rathaus.