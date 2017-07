Binzen „Man wird noch lange darüber reden“

Binzen (ag). Nach dem Wochenende mit den zwei großen Jubiläumsveranstaltungen in Binzen – der Ort feierte seinen 1250. Geburtstag seit der ersten urkundlichen Erwähnung – zieht Bürgermeister Andreas Schneucker eine durchweg positive Bilanz. Dabei bezieht er sich auch auf die vielen Rückmeldungen, die er schon erhalten hat. „Ich habe nichts Negatives gehört“, freut er sich.

Sehr gut an kam dem Feedback zufolge das gemeinsame Musizieren aller Binzener Musik- und Gesangvereine beim Festakt am Freitagabend in der Gemeindehalle. Und als später die einzelnen Vereine vorgestellt wurden, und die jeweiligen Vertreter die Bühne betraten, sei einigen erst so richtig bewusst geworden, wie viele es davon in Binzen gibt.

Gelobt wurde darüber hinaus der lebendige Vortrag des Historikers Hubert Bernnat zum Festakt. Seine neue Ortsgeschichte über Binzen wurde noch am selben Abend rund 70-mal verkauft. Am Sonntag beim großen Straßenfest zum Jubiläum wechselten weitere 130 Bände den Besitzer. Das 320 Seiten starke Werk zur Lokalgeschichte kostet 25 Euro.

Auch die Festmeile am Sonntag kam Schneucker zufolge ausgezeichnet an. Die Besucher schätzten die große Bandbreite an Attraktionen im für Autos gesperrten Dorfkern. Rund 500 Personen beteiligten sich am Gewinnspiel.

„Über die Mittagszeit war quasi kein Durchkommen mehr“, berichtet Schneucker und hält das gesteckte Ziel für erreicht: „Man wird noch lange über das Jubiläumsfest reden.“

Stolz ist der Bürgermeister darauf, dass alle an der Organisation Beteiligten an einem Strang gezogen haben. „Das stärkt sicher auch auf lange Sicht die Gemeinschaft“, ist er überzeugt. Schneucker berichtet außerdem von dem schön gestalteten ökumenischen Gottesdienst zum Auftakt des Festsonntags auf dem Rathausplatz. Der habe letztlich auch dafür gesorgt, dass das Fest gleich am Vormittag so richtig losgehen konnte, weil schon viele Besucher da waren.

Der Bürgermeister zeigte sich erleichtert, dass alles so gut geklappt hat. „Der Aufwand war immens“, berichtet er.

Immerhin: Von den 30 000 Euro, die die Gemeinde für das Fest im Haushalt bereitgestellt hat, wird wohl noch etwas übrig bleiben.