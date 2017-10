Binzen Markgräfler Herbsthock in Binzen

Binzen. Der TuS Binzen lädt vom 7. bis zum 9. Oktober wieder zu seinem Markgräfler Herbsthock ein. Im beheizten Festzelt beim Sportplatz will der Verein ein attraktives kostenfreies Programm bieten.

Am Samstag, 7. Oktober, sorgen „D‘ Gipfelstürmer“ ab 19 Uhr für den musikalischen Rahmen zum Festabend. Neben poppiger Volksmusik, Alpenfetzern und deutschem Schlager stehen Tanz- und Unterhaltungsmusik auf dem Programm. Mittlerweile hat sich das Trio als feste Institution beim Herbsthock etabliert „und wird auch dieses Jahr wieder Alt und Jung auf die Bänke bringen“, da sind sich die Veranstalter sicher.

Am Sonntag, 8. Oktober, startet das Programm ab 11 Uhr mit dem Frühschoppen. Mit dem Handwerker-Essen schließen die Alt-TuSler am Montag, 9. Oktober, von 11 bis 14 Uhr das Fest ab.

Während der Festtage dreht eine Kindereisenbahn ihre Runden, und am Süßigkeitenstand gibt es Zucker in jeder Form und Farbe.

Der Markgräfler Herbsthock ist mittlerweile eine feste Größe im Veranstaltungskalender der Gemeinde und darüber hinaus. Den Erfolg führen die TuSler unter anderem auf die gute Küche zurück. Die Speisen werden gemeinsam mit der Wirtin und dem Koch der Sportgaststätte stets frisch aus regionalen Produkten zubereitet. Auf dem Speiseplan stehen durchgehend ab 11 Uhr Metzgete, Schweineprägel, Kürbissuppe und Zwiebelwaie.

Aus sportlicher Sicht stehen interessante Spiele an. So empfängt am Samstag die erste Mannschaft ab 15 Uhr den SV Istein, und am Sonntag spielt die zweite Mannschaft ab 13 Uhr gegen den FC Hauingen 2. Die Jugendabteilung veranstaltet ein F-Jugend-Turnier und trägt am Festwochenende fünf Heimspiele aus.