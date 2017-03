Binzen Markus Greiner stellvertretender Kommandant

Binzen (ag). Markus Greiner wurde bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr in geheimer Wahl bei drei Enthaltungen einstimmig für weitere fünf Jahre zum stellvertretenden Kommandanten gewählt. Der Gemeinderat hat diese Wahl am Donnerstag in öffentlicher Sitzung ebenfalls einstimmig bestätigt.

„Das Vertrauensverhältnis ist sehr gut. Wir arbeiten seit Jahren gut zusammen“, erklärte Bürgermeister Andreas Schneucker. „Es fällt uns deshalb leicht, diese Wahl zu bestätigen.“