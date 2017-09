Binzen Martha Luise Eichin ist 104 Jahre alt

Binzen/Kandern (cre). „Schaffe, schaffe, schaffe!“ Dieses Motto begleitete Martha Luise Eichin ihr Leben lang. Gestern feierte die Metzgersgattin aus Binzen in einem Seniorenheim in Kandern ihren 104. Geburtstag.

Viele Hochs und Tiefs hat sie, die im Jahr vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs im heutigen Kreis Schwäbisch Hall geboren wurde, im Laufe ihres Lebens erlebt.

In ihrem Geburtsjahr wurde die Ozonschicht entdeckt und die Handelskette Aldi gegründet. Sie war gerade fünf Jahre alt, als Kaiser Wilhelm II abdankte und ins Exil ging. Von da an taumelte das Deutsche Reich erst durch die Weimarer Republik, dann durch den Nationalsozialismus.

Ihren Vater, einen Landwirt, verloren Martha Luise Ott, wie sie mit Mädchennamen hieß, und ihre vier Geschwister bereits im Ersten Weltkrieg. Die Mutter heiratete erneut und die Familie wuchs um weitere zwei Kinder. Inzwischen hat die Seniorin alle ihre Geschwister überlebt.

Nach der Schule war sie in zwei Privathaushalten angestellt, unter anderem in Basel. Dort lernte sie den gebürtigen Kanderner Georg Eichin kennen, der in Haltingen in einer Metzgerei arbeitete. 1938 heiratete das Paar. Aus der Ehe gingen zwei Kinder hervor. Sohn Hansjörg und Schwiegertochter Anneliese sorgten für zwei Enkel, diese wiederum für zwei Urenkel.

Im Jahre 1941 wurde Haltingen von französischer Seite unter Beschuss genommen. Die Familie verlor ihr Zuhause und zog nach Binzen. Der Ehemann geriet in amerikanische Gefangenschaft und kehrte erst 1947 heim.

Im Jahr darauf pachtete er im Binzener „Ochsen“ eine Metzgerei. 1950 eröffnete er in der Hauptstraße ein eigenes Fleischereigeschäft, seine Frau Martha Luise immer an seiner Seite. Zur Zeit der Lebensmittelkarten gab es keinen freien Handel. Das Fleisch wurde vom Schlachthof kontingentiert. Die französische Besatzung regelte und regulierte die Fleischbeschaffung.

Im Laufe der Jahre machte sich die Metzgerei Eichin einen Namen als Fachgeschäft. Im Jahr 1964 wurde das Geschäft verpachtet, bevor der Sohn es zwei Jahre später übernahm und bis 1998 gemeinsam mit seiner Frau weiterführte. 1992 verstarb Ehemann Georg Eichin. Ein neuer Lebensgefährte aber kam für die Witwe nicht mehr in Frage.

Einen Großteil ihrer Zeit verbrachte die Seniorin fortan mit der Arbeit in ihrem großen Garten in der Fischinger Straße. Darüber hinaus gehörten Teppichknüpfen und Stricken zu ihrer bevorzugten Freizeitgestaltung. Als einzigem Verein hatte sie sich dem Frauenverein angeschlossen. In späteren Jahren besuchte sie bis zu ihrem Umzug im März dieses Jahres ins Seniorenheim in Kandern zweimal die Woche den Seniorennachmittag in Binzen und freitags den Mittagstisch.

Reisen war nicht ihre Sache, außer gelegentlichen Besuchen im heimatlichen Schwabenland. Die Fahrten mit der Bahn seien damals sehr umständlich gewesen, erinnert sich ihr Sohn.

Auf die Frage, weshalb man ihr die 104 Jahre nicht ansehe und sie noch so verhältnismäßig fit sei, führt sie drei Gründe an: kein Nikotin, keinen Alkohol, dafür aber regelmäßig Knoblauch.