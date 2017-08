Binzen Mit dem Beginn der Eisenbahn rückt die Region zusammen

Von Hubert Bernnat

Binzen. Bis 1835 war Binzen ein Bauerndorf geblieben, dann trat das Großherzogtum Baden dem von Preußen initiierten Deutschen Zollverein bei. Das löste eine Investitionswelle Basler Unternehmer vor allem im Wiesental aus, die damit ihren Fuß im neuen riesigen Binnenmarkt hatten. Die neu entstehenden und rasch wachsenden Textilfabriken in Haagen, Brombach und Lörrach zogen auch Arbeitskräfte aus Binzen an.

In Binzen selbst konnte die Industrie bis zum Zweiten Weltkrieg nie richtig Fuß fassen. Eine 1838 aufgebaute Textilfabrik in Hallwilers Gärten zwischen Webergasse und Kander wurde schon 1847 zur Versteigerung angeboten. Auch in den nächsten Jahrzehnten hatte sie immer wieder wechselnde Besitzer. Immerhin waren zeitweise 60 bis 70 Arbeitskräfte beschäftigt, darunter auch viele Kinder. Doch die meiste Zeit war es kaum die Hälfte.

Schon 1848 hatte die Eisenbahn Efringen erreicht und damit die unmittelbare Nähe von Binzen. Der Bau dreier Tunnels am Isteiner Klotz hatte vorübergehend viele Arbeitsplätze geschaffen. Dadurch konnte die Hauptstadt Karlsruhe in einem Tag erreicht werden.

Kinder aus Wittlingen und Binzen arbeiteten auch in Lörrach. Für sie wurden in den Arbeitsstätten Fabrikschulen eingerichtet, denn der Besuch der Volksschule am Ort war nicht möglich. Rechnet man den gut einstündigen Fußmarsch zur Arbeit und die Unterrichtszeit dazu, so hatten manche dieser Kinder einen Arbeitstag von 15 bis 16 Stunden.

In der Textilindustrie war die Zahl der arbeitenden Kinder überdurchschnittlich hoch. Für viele Familien blieb die Kinderarbeit ein notwendiger Zusatzverdienst. Rund 70 Prozent des Familienverdienstes mussten Arbeiterfamilien um diese Zeit ausgeben, um den notwendigsten Bedarf an Lebensmitteln zu decken.

In der Fabrik arbeiteten Kinder aus Handwerkerfamilien und bäuerlichen Kleinbetrieben. Durch die Realteilung waren in Süddeutschland die landwirtschaftlichen Betriebe häufig sehr klein und der Besitz zersplittert. Von den 87 Höfen verfügten 1861 in Binzen nur 14 über ein Pferd und nur 25 hatten mehr als vier Kühe.

Die Geburtenzahl war nach wie vor hoch, doch die Sterberate gesunken. Fortschritte in Hygiene und Medizin hatten dazu geführt. So lebten um 1850 in Binzen schon 1100 Menschen, rund 400 mehr als zu Anfang des Jahrhunderts. Bis zum Ersten Weltkrieg blieb die Einwohnerzahl allerdings in etwa auf diesem Niveau.

Dass sie nicht weiter stieg, hing mit der Auswanderung zusammen, vornehmlich nach Nordamerika, aber auch in die Schweiz. Zwischen 1852 und 1893 verließen nachweislich rund 100 vor allem junge Menschen Binzen. Sie suchten durch Auswanderung neues Glück, da die Perspektiven zu Hause nicht gut schienen. Sie waren – so würde man es heute sagen – Wirtschaftsflüchtlinge. Gegen Ende des Jahrhunderts ging die Auswanderung dann aber deutlich zurück.

Denn insgesamt war der Fortschritt nicht mehr aufzuhalten. Die Gründung des Deutschen Reichs 1871 hatte dies bewirkt. Für Binzen erfolgte 1895 ein großer Schritt, als der Anschluss ans Eisenbahnnetz durch den Bau der Linie von Haltingen nach Kandern geschafft war. Schon 1890 war die Strecke Lörrach - Weil gebaut worden. Somit gab es mit einmal Umsteigen eine Bahnverbindung von Binzen in die Kreishauptstadt mit ihren großen Textilfabriken.

1899 erhielt Binzen die erste Telefonverbindung. Der Anschluss an die „Welt draußen“ war hergestellt.

Mobilität wurde immer wichtiger. Neben Lörrach wurden immer mehr Weil und Basel zu Arbeitsplätzen. 1905 war ein neuer Güterbahnhof in Weil fertiggestellt. Die Neubauten von Badischem Bahnhof in Basel und des Rangierbahnhofs und Betriebswerks Haltingen konnten 1913 gefeiert werden. So entstand der neue Typ des „Isebahnbur“. Das waren Beschäftigte bei der Eisenbahn, die nebenbei eine kleine Landwirtschaft betrieben.

Neue Mobilität brachte auch das Fahrrad: „Die Velos wurden ganz besonders von auswärts Arbeitenden begrüßt. Nur die Alten lernten das Fahrradfahren nicht mehr. Vor dem Velo war nur ein ,Draisinli’ im Dorf, ein komisches Ding, das vorn unter der Lenkstange ein ganz großes Rad und unter dem Sitz ein ganz kleines bewegte. Das ,Hochrad’ hatte ein Lehrling, der zuvor jeden Tag nach Basel laufen musste, gekauft. Der Wanner Hans hatte wohl im Bezirk das erste Motorrad.

Motorwagen kamen zunächst von Basel, zwar nicht schnell, aber mit einer mächtigen Staubfahne durch den Ort. Die ,Stinkchäre’ wurden von jung und alt wie ein Phänomen bestaunt.“ So schildert der Binzener Zeitgenosse Max Bachmann die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg.

Binzens Problem war immer noch, dass sich Industrie und Gewerbe zu wenig vor Ort ansiedelten. So fehlten der Gemeindekasse wichtige Gewerbesteuereinnahmen, auf die die Kommunen viel existenzieller als heute angewiesen waren.

Immerhin wurde Binzen 1908 ans Stromnetz angeschlossen und man leistete sich 1909 mit dem Neubau von Schule und Rathaus zwei imposante Gebäude, die noch heute an der Hauptstraße das Ortsbild prägen.

Noch immer waren allerdings Straßen und Plätze nicht befestigt und es fehlte noch bis in die Zeit nach 1945 die so wichtige Kanalisation. Die Wasserversorgung war hingegen Zug um Zug verbessert worden.

Die Veränderungen in der Zusammensetzung der Dorfbevölkerung schlug sich gegen Ende des Jahrhunderts auch politisch nieder. War das Dorf, wie es sich auch in der 48er Revolution gezeigt hatte, liberal-konservativ, so gab es nun auf einmal sozialdemokratische Stimmen. Bei der Reichstagswahl 1898 erhielt die SPD schon 16,1 Prozent, 1912 waren es schon 41,2 Prozent. Damit hatte man die bis dahin klar führenden Nationalliberalen fast eingeholt.

Die politische Trennung im Dorf entsprach der gesellschaftlichen Schichtung: die Arbeiter wählten SPD, der bäuerliche Teil wählte nationalliberal. In der Gemeindepolitik war es für die Sozialdemokraten schwerer, Fuß zu fassen. Hier wurde bis 1914 immer noch nach einem undemokratischen Dreiklassenwahlrecht gewählt. So herrschte in der Gemeindepolitik lange ein bäuerlich-dörfliches Denken vor. Dennoch gab es ab 1904 auch sozialdemokratische Bürgerausschussmitglieder.

Schon vor 1914 hat es wohl als lose Organisation einen Sozialistischen Arbeiterverein in Binzen gegeben, zur Gründung eines Ortsvereins der SPD kam es erst im Februar 1919.

An die Tradition als altes Arbeiterdorf erinnert heute in Binzen wenig. Die Straßennamen Seiler- und Webergasse stellen noch eine Verbindung her. Das einzige Fabrikgebäude von 1838 wurde 1983 abgebrochen.