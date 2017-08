Binzen Mobile Hühnerställe und Gemüse

Nachrichten-Ticker

02:14 Tote bei Polizeioperation südlich von Barcelona

Barcelona - Bei einer Polizeioperation etwa 100 Kilometer südlich von Barcelona sind mehrere mutmaßliche Terroristen erschossen worden. Das teilte die katalanische Polizei auf Twitter mit. Die Zeitung "Vanguardia" sprach von fünf Toten in dem Küstenort Cambrils.

01:44 Polizeioperation südlich von Barcelona

Barcelona - Nach dem Anschlag in Barcelona ist die Polizei nach eigenen Angaben wegen eines möglichen Attentats zu einem weiteren Einsatz ausgerückt. Es gebe einen Vorfall in Cambrils, einem Ort rund 100 Kilometer südlich von Barcelona, teilte die Polizei in der Nacht auf Twitter mit. Es handle sich um einen möglichen Terroranschlag. Anwohner wurden aufgerufen, zuhause zu bleiben.

00:45 ISS-Außeneinsatz bereitet Sputnik-Jubiläum vor

Moskau - Bei einem Außeneinsatz an der ISS haben zwei russische Kosmonauten ein wichtiges Jubiläum der Raumfahrt vorbereitet: den 60. Jahrestag des Sputnik-Starts. Der erste künstliche Erdsatellit war 1957 in seine Umlaufbahn geschickt worden. Die Kosmonauten setzten mehrere Mini-Satelliten aus. Einer der kleinen Satelliten erinnert an den Start des sowjetischen Satelliten Sputnik 1 am 4. Oktober 1957. Hörten damals Funker in aller Welt das berühmte Piepsen des Sputniks, sendet der Nachfolger eine Sprachbotschaft auf Russisch, Englisch, Spanisch und Chinesisch aus.

00:43 Ministerpräsident Rajoy in Barcelona eingetroffen

Barcelona - Der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy ist am Abend in Barcelona eingetroffen und beriet sich dort mit hochrangigen Vertretern des Sicherheitsapparats. Er wolle sich ein Bild von der Lage machen, twitterte der Ministerpräsident. "Die Terroristen würden es nicht schaffen, ein geeintes Volk zu besiegen", schrieb Rajoy in dem Kurzmitteilungsdienst. "Ganz Spanien ist mit den Opfern und ihren Familien."

00:08 Terrorattacke steht in Zusammenhang mit Explosion vom Vortag

Barcelona - Der Terroranschlag in Barcelona steht offenbar in Zusammenhang mit einer Explosion in einem Wohnhaus in dem Ort Alcanar. Das erklärte der katalanische Polizeichef Josep Lluís Trapero am späten Abend. Bei der Gasexplosion in der Provinz Tarragona etwa 200 Kilometer südlich waren gestern ein Mensch getötet und sieben weitere verletzt worden. Es gebe "klare" Verbindungen, so Trapero. Weitere Details nannte er nicht.