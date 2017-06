Binzen Nisthilfe für Störche gewünscht

Binzen (cre). Es geht nicht an, dass in der Nachbarschaft des Storchendorfes Holzen Binzen seinen Störchen keine Heimat bietet. Sein Bedauern hierüber äußerte in der Sitzung des Binzener Gemeinderats Ratsmitglied Frank Krumm.

Seit mehr als zwei Jahren beobachte er, dass sich immer wieder Störche mal auf dem Dach des Rathauses, mal auf dem der Kirche zur Nachtruhe niederließen. Warum, so seine Frage, könne man nicht seitens der Gemeinde eine Nisthilfe schaffen, wie es Fischingen vor wenigen Jahren erfolgreich vorgemacht habe? Schließlich sei der Storch ja inzwischen zu einer Art Markenzeichen der Region geworden. Krumm regte an, am hinteren Ende des lang gestreckten Kirchdachs eine Nisthilfe zu errichten. Mit weißen Spuren auf dem Dach haben die Störche dort ihren bevorzugten Ruheplatz bereits deutlich sichtbar markiert.

Bürgermeister Andreas Schneucker nahm die Anregung auf und sagte zu, über die Möglichkeit mit dem Gemeindepfarrer Dirk Fiedler sprechen zu wollen.