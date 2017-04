Binzen Prioritäten verschoben

Binzen (ag). Für die Sanierung der gemeindeeigenen Gebäude hat der Binzener Gemeinderat eine Prioritätenliste erstellt. In der jüngsten Sitzung wurde diese noch einmal genauer unter die Lupe genommen – und auch verändert.

So wurde der Austausch der stromfressenden Beleuchtung samt Deckenverkleidung in der Gemeindehalle in der Dringlichkeit hochgestuft – von Priorität 2 auf Priorität 1. Die Kosten für diese Maßnahme werden auf insgesamt 85 000 Euro geschätzt, wovon 50 000 Euro auf den Austausch der Deckenverkleidung entfallen, die mit der geplanten neuen Energiesparbeleuchtung gleich mit ausgetauscht werden soll.

Insgesamt stehen in diesem Jahr für Maßnahmen zur Gebäudesanierung 200 000 Euro im Haushalt bereit. 16 Gebäude hat die Gemeinde insgesamt aufgelistet, wobei derzeit nicht bei allen Gebäuden Sanierungsmaßnahmen geplant sind.

Höchste Priorität hatten die Sanierungsarbeiten am kommunalen Wohnhaus in der Rümminger Straße. 165 000 Euro wollte die Gemeinde dafür eigentlich ausgeben. Auch zugunsten der Sanierungsmaßnahmen an der Gemeindehalle hat sich der Gemeinderat nun aber dazu entschlossen, zunächst nur die Badsanierung sowie die Sanierung des Eingangsbereichs in einer der Wohnungen in Angriff zu nehmen. 65 000 Euro stehen dafür bereit.

Der Fassadenanstrich, die Erneuerung des Heizkessels sowie die Balkonsanierung auf der Südostseite müssen dagegen vorerst noch warten. Auf diese Weise werden in diesem Jahr 100 000 Euro für die Gebäudesanierung eingespart, die nun anderweitig zur Verfügung stehen.

Für die Erneuerung der Beleuchtung in der Gemeindehalle hatte sich besonders auch Gemeinderat Hanspeter Vollmer eingesetzt. Ansonsten sei die Halle noch gut in Schuss, fand er. Es brauche aber jemanden, der die Lüftung bedienen kann. Bürgermeister Andreas Schneucker teilte die Auffassung, dass die Sanierung der Hallenbeleuchtung Priorität haben sollte, da die derzeitige Beleuchtung eine „Energieschleuder“ sei und hohe Stromkosten verursache. „Es geht um gutes Licht unter dem Aspekt der Energieeinsparung“, fand auch Architekt Stefan Mattes. Dass die Beleuchtung in der Halle auch im Hinblick auf eine schöne Atmosphäre problematisch sei, fügte Gemeinderat Peter Stark an.

Der Gemeinderat war sich einig, dass die Deckensanierung in der Halle höchste Priorität haben sollte. Wann das Vorhaben umgesetzt wird, steht noch nicht fest.