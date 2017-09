Binzen Rathaushof wird zur stimmungsvollen Freilichtbühne

Binzen (pink). Die Veranstaltung „Theater uff de Gass“ fand einmal mehr großen Zuspruch beim Publikum in Binzen. Nach den großen Erfolgen der vergangenen zwei Jahre war es dem Förderverein des Musikvereins Binzen unter Vorsitz von Klaus-Michael Effert erneut gelungen, das Weiler TAM-Theater am Mühlenrain für eine Aufführung auf dem Rathaushof in Binzen zu holen.

Förderverein und Musikverein hatten dabei in professioneller Manier weder Kosten, noch Mühen gescheut, den Rathaushof für die zahlreichen Besucher in ein Freilichttheater zu verwandeln. Bühne, Bühnenbild, Technik, sowie die Verköstigung der Besucher trugen perfekt zu einer Atmosphäre bei, die in dem Zwei-Personen-Stück „Runter zum Fluss“, in alemannischer Mundart, ihre theatralische Krönung fand und dem „Theater uff de Gass“ einen weiteren Meilenstein hinzufügte.

In der turbulenten und hintergründigen Zwei-Personen-Komödie brillierten Sandra Trefzer als Gabriele-Susanne (Gabi) und Klaus-Peter Klein als Karsten im Campingurlaub in der Provence. Mit flotten Sprüchen und überzogenen Klischees um das Mann- und Frausein und natürlich um das ewige Thema Liebe agierte das bestens aufeinander eingespielte komödiantische Traumpaar auf der Bühne zwischen Zelt, Wäscheleinen, Gaskocher und Campinggarnitur absolut überzeugend und entführte das Publikum in die heiteren bis tiefgründigen Szenen einer unfreiwilligen Begegnung zweier gleichzeitig von ihren Partnern im Streit verlassenen Campingurlauber, die allerdings unterschiedlicher kaum sein konnten.

Der ordentliche Karsten, von seiner Frau Mechtild verlassen, fummelt permanent verlegen an seinen Hemdzipfeln herum und überprüft ständig, ob der Camping-Gaskocher auch tatsächlich ausgeschaltet ist – „aus, aus, aus“! Gabi, von ihrem Mann Manfred, dem „Stier“, samt Auto und Zelt verlassen, zieht kurzerhand im Zelt von Karsten ein und versucht ihm fortan beizubringen, wie ein richtiger Mann ihrer Ansicht nach zu sein hat.

Szenisch und sprachlich reich an Komik unterliegen beide zunächst dem Reiz des jeweils anderen in seiner ureigenen Art. Während Gabi versucht, Karsten einen männlichen Gang, Fluchen und Alkohol anzutrainieren, versucht dieser wiederum die sentimentale Seite an Gabi herauszukitzeln und beide kommen sich tatsächlich näher.

Als die Ex-Partner ihre Rückkehr ankündigen, finden beide zu ihrer eigenen Identität zurück, wenn auch mit verändertem Blick aufeinander und die eigenen Partner.

In dem Stück von Paul Pinkus verkörperten Trefzer und Klein die Figuren von Gabi, mehrfach abgebrochene Studentin, praktizierende Busfahrerin auf der Linie 142 und kettenrauchender Vamp, sowie Karsten, der besonnene, ruhige und aufgeräumte Standesbeamte, der nicht einmal richtig fluchen kann, so authentisch und mitreißend, dass sich das Publikum prächtig amüsierte und seine Begeisterung in tosendem Applaus artikulierte.

Insgesamt ist dem Förderverein und dem Musikverein wieder eine wunderbare Veranstaltung gelungen, die auch als wirtschaftlicher Erfolg einen weiteren Mosaikstein für den Traum vom eigenen Haus der Musik erbringen sollte.