Binzen. „Das war nicht nur die Umsetzung einer guten Idee, sondern auch ein durchschlagender Erfolg“, freuten sich Initiatorin Carolin Lefferts und Bürgermeister Andreas Schneucker über die unerwartet große Resonanz auf die Binzener „Weihnachtsfenster“-Aktion. Meistens rund 50 Leute und häufig noch viel mehr hätten sich bei den abendlichen Begegnungen eingefunden, stellte der Rathauschef beim Bilanzgespräch fest.

Vor allem habe es viele positive Reaktionen aus der Bevölkerung gegeben, meistens direkt vor Ort, aber auch per E-Mail an die Verwaltung. So etwa von jenem älterem Mitbürger, der begeistert äußerte, dass man bei diesen Begegnungen „endlich wieder mal auf Binzener trifft, die man lange nicht mehr gesehen hat“. Oder von der Neubürgerin, die twitterte, die Aktion sei für sie der schlagende Beweis, einen „wirklich liebenswerten Wohnort“ gewählt zu haben.

Was im Dezember 2015 noch auf das Wohngebiet „Lochacker“ beschränkt war, habe sich nun in der ganzen Gemeinde überraschend gut etabliert, zeigte sich Lefferts stolz über die von ihr auf den Weg gebrachte Aktion. Diese sei letztlich auch deshalb so erfolgreich gewesen, weil es jedem Abend individuellen Fensterschmuck zu bewundern gab, häufig ergänzt durch spezielle programmatische und kulinarische Zutaten. Glühwein und Gebäck gab es zwar immer, aber manchmal auch eine kräftige Suppe, etwa aus dem Kupferkessel über dem offenen Feuer bei Familie Kalchschmidt, die zudem noch mit einem kleinen Konzert auf Blasinstrumenten erfreute. Oder auf dem „Sommermattenhof“ von Heidi Frick, die den Gästen Schmalzbrote servierte.

„Es wurde auch viel gemeinsam gesungen und nette Geschichten vorgelesen“, stellte die Initiatorin fest. Letzteres auch von der neunjährigen Nazli Alo, deren Familie aus Syrien flüchten musste, mittlerweile in Binzen gut integriert ist und sich mit einem Weihnachtsfenster in ihrer Unterkunft für die freundliche Aufnahme im Dorf bedankte. In guter Erinnerung bleibe auch der Abend in der Seniorenwohnanlage „Sonne“ mit dem von Sozialdienstleiterin Heika Dörflinger ausgerichteten „Frau-Holle“-Programm. Ebenso der Auftritt des Frauenchors beim Haus Knöbel und das Treffen in der Kirchstraße, wo gleich mehrere Anwohner ihre Fenster geschmückt hatten.

Und dass die Verwaltung selbst mit einem hübsch dekorierten Rathausfenster, Glühwein, Lebkuchen und Brezeln aufwarten, rechnet der Bürgermeister seinen engsten Mitarbeiterinnen ebenfalls hoch an. Die Neuauflage der Aktion im nächsten Dezember ist für ihn so gut wie beschlossene Sache.