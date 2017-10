Binzen Schunkelrunden zu Schlager und fetzigem Alpenrock

Binzen (os). Es war am Samstagabend in Binzen weithin zu hören: Der TuS mit seinem 150-köpfigen Helfer-Team lud zum Markgräfler Herbsthock, wieder mit den Stimmungskanonen „D’Gipfelstürmer“ aus Bötzingen. Das Kaiserstühler Volksmusik-Trio sorgte für ein proppenvolles Festzelt am Auftaktabend der dreitägigen Veranstaltung und für überbordende Stimmung bis nach Mitternacht.

„Das ist eher ungewöhnlich, dass ein Festveranstalter die ,Gipfelstürmer’ verpflichtet und zum Stimmungskonzert kein Eintrittsgeld verlangt“, nannte der TuS-Vorsitzende Volker Scherer einen Grund für das bereits zum zehnten Mal in Folge voll besetzte Festzelt.

Nachdem die eifrigen Helfer des TuS den ersten Durchgang an Speis und Trank aufgetragen hatten, legte die Band aus Bötzingen gleich voll los; Leadsängerin Manuela Fellhauer heizte so schnell ein, dass Gäste schon beim zweiten Song auf den Bänken stehend mitgingen. Vom Alpenrock über Schlager bis zum Klassiker aus der Tanzmusik spielte das Partytrio, das immerhin schon mit DJ Ötzi auf Tour war, alles genauso fetzig wie die aktuellen Partyhits.

Die Leadsängerin animierte zum Mitklatschen, Mitsingen und Mitschunkeln, bezog immer wieder das begeisterte Publikum mit ein, suchte ständigen Kontakt zu den Gästen, die die Band erst nach einigen Zugaben im Festzelt des TuS zurückließ. Das „Gipfelstürmer“-Programm genossen die Gäste überwiegend in Dirndl, Lederhosen, Karo-Hemd und „Haferln“ an den Füßen – Bayern-Flair beim „Markgräfler Herbsthock“ also.

Das Programm des Herbsthocks gestern und heute weist wie das Gipfelstürmer-Konzert die Zutaten vergangener Jahre auf. Gestern, Sonntag, gab es den Frühschoppen, ein Angebot für Kinder sowie Fußballspiele.

Der Markgräfler Herbsthock habe sich, sagte ein in seiner Zwischenbilanz schon sehr zufriedener TuS-Vorsitzender Volker Scherer, zwischenzeitlich als eine feste Größe etabliert. Dazu trage auch der Speiseplan mit Metzgete, Schweineprägel, Kürbissuppe und Zwiebelwaie bei. Alles wird selbst gemacht, von regionalen Anbietern bezogen und von Sportheim-Wirtin Siglinde Scherer mit den TuS-Helfern professionell zubereitet. Wichtig ist auch, dass man trotz der frühen Ernte noch „neuen Wein“ aus Binzener Produktion ausschenken konnte.

Auch heute, Montag, zum abschließenden Handwerkeressen ab 11 Uhr hofft der TuS auf „volles Haus“ und einen zünftigen Abschluss (wir berichten).