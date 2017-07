Binzen Spannender Auftakt in die Ferien

Das zweiwöchige Kinderferienprogramm beginnt in diesem Jahr schon am Freitag, 28. Juli, und endet am Freitag, 11. August. In diesem Zeitraum können schulpflichtige Kinder aus Binzen unter 23 ganz unterschiedlichen Angeboten auswählen.

Binzen (ag). 3500 Euro für Busse und Eintrittsgelder lässt sich die Gemeinde das Programm für Kinder kosten. Die Wahl auf die ersten beiden Ferienwochen fiel aufgrund einer Umfrage unter den Eltern. Dieser Zeitraum soll in den kommenden Jahren beibehalten werden. Im vergangenen Jahr fand das Kinderferienprogramm noch in den letzten beiden Ferienwochen statt.

Neben Altbewährtem, wie einer Reitwanderung (2. August), oder dem abschließenden Grillen an der Hinkelstein-Hütte mit Nachtwanderung (11. August, nicht bei Dauerregen), haben auch wieder neue Angebote Eingang in das Programm gefunden. So ist zum Beispiel ein Besuch im Tierheim Weil am Rhein geplant (31. Juli). Beim Freien Radio Wiesental soll eine Radiosendung entstehen (1. August). Im Rahmen eines Naturtags bei der Hinkelstein-Hütte wird ein Insektenhotel gebastelt (3. August). Das Haus der elektronischen Künste Basel lädt dazu ein, einen Zeichenroboter zu bauen (7. August). Wie schon im vergangenen Jahr wird Bürgermeister Andreas Schneucker die Leitung beim Ausflug in den Erlebniskletterwald Lörrach übernehmen (9. August, nicht bei Regen). Neu ist ein Besuch des Waldmobils, das „das kleine Räuber-Einmaleins“ vermitteln will (10. August).

Anmeldungen werden nur persönlich und nicht vor Mittwoch, 12. Juli, von 18 bis 19 Uhr in der Rathausstube entgegengenommen. Spätere Anmeldungen sind bis zum 20. Juli zu den Öffnungszeiten im Rathaus möglich.

Weitere Informationen zu diesen und anderen angebotenen Aktivitäten sowie den Anmeldebogen gibt es im Rathaus Binzen.