Binzen Spannendes Geländespiel um Schürfrechte für Kinder veranstaltet

Der Binzener Arbeitskreis „ak jugend“ hat die Kinder aus dem Dorf zu einem Geländespiel eingeladen. 27 Kinder kamen und erlebten mit Oliver Baumert, Frank Krumm und Andreas Dörr zwei kurzweilige Stunden draußen in den Reben. Treffpunkt war an der Hütte beim Hinkelstein, wo Baumert und Dörr die Kinder in Empfang nahmen, ihnen die Modalitäten des Spiels erklärten und sich dann auf den kurzen Fußmarsch zum Geländespiel-Areal an der Gemarkungsgrenze nach Rümmingen begaben, wo Krumm bereits zu Gange war. Eingeteilt in Gruppen erhielten die Kinder einen Laufzettel, auf den die Spielaktionen eingetragen wurden. So konnten bei einem auf dem Spielgelände versteckten „Händler“ mit dem Punkte-Guthaben Grundstücke, Schürfrechte und Bohrgeräte „gekauft“ werden. Dann galt es, auf den erworbenen Grundstücken nach Gold zu bohren. Die auf dem Gelände befindliche „Bank“ schüttete in regelmäßigen Abständen Gold aus. Außerdem konnte mit den gekauften Waren untereinander gehandelt werden und es bestand die Möglichkeit zur Schatzsuche. Dass dieses Geländespiel gewisse wirtschaftliche Aspekte hatte, letztlich ein ziemlich „kapitalistisches“ Spiel war, wie Spielleiter Dörr zugab, war den Kindern einerlei. Das Gewusel an den Spielstationen mit ihren Aufgaben machte richtig viel Spaß. Anstrengend war es dazu und so stärkte man sich am Ende des Nachmittags gerne beim Grillen.

os/Foto: Ralph Lacher