Von Saskia Scherer

„Die Segel setzen für ein schönes Binzen und seine tatkräftigen Menschen“ – diesen Plan ließ Bürgermeister Andreas Schneucker im Rahmen des Neujahrsempfangs am Freitagabend verlauten.

Binzen. Der Jahreswechsel sei viel mehr als nur eine kleine Zahl: „Veränderung bedeutet, neue Wege zu beschreiten und Chancen zu nutzen“, sagte der Bürgermeister. Es gelte, alle mitzunehmen für die gemeinsamen Ziele der Gemeinde.

Begrüßen konnte Schneucker in der Binzener Gemeindehalle unter anderem seinen Vorgänger Ulrich May, Mitglieder des Gemeinderats und Pfarrer Dirk Fiedler. Musikalisch umrahmt wurde der Empfang von Henry Uebel, Sandy Williams und Cornelia Hossfeld.

Rückblick: 2016 sei ein durchaus erfolgreiches Jahr gewesen, wie Schneucker sagte. Großen Raum nahm die Kultur ein: Der Bürgermeister erinnerte beispielsweise an „Klassik bewegt“, „Stimmen on Tour“ im Rathaushof, das Festival der Chöre, den Weinkrimi oder die neunte Auflage der Rebkultour. „Da haben wir dieses Jahr also ein Jubiläum“, freute er sich.

Auch Jahresfeiern, der erste Dorfflohmarkt, die Tour de Hieber oder der Engeli-Märt standen auf dem Programm. Die Fensteröffnung im Dezember sei überaus erfolgreich gewesen. „Sie findet in diesem Jahr ihre Fortsetzung“, kündigte der Bürgermeister an.

Auch der ak-jugend war aktiv und veranstaltete unter anderem Filmabende, einen Tanz-Workshop oder engagierte sich in einer Bachputzete. Ihr 25-jähriges Bestehen feierte die Jugendfeuerwehr. „Sie ist die wichtigste Quelle für die Aktivmannschaft“, betonte Schneucker. Und auch für die älteren Mitbürger Binzens habe es rund 100 Treffen gegeben.

Im vergangenen Jahr sei sehr viel investiert und gebaut worden. „Ein guter Indikator ist die Zahl der Bauanträge – es waren 33“, berichtete Schneucker. Man sehe, wie sehr sich die Menschen wohlfühlen. Auch an den Bau der Rettungswache im Dreispitz erinnerte er. Das Baugebiet Lockacker III sei fast komplett bebaut. Der Umbau und die Sanierung der Schule und ihre Umgestaltung zur Ganz- und Halbtagsschule stelle eine gute Investition in die Zukunft der Kinder dar. Und auch das neue Café „Piccola Pausa“ komme hervorragend an.

Ausblick: Mit dem bereits beschlossenen Haushalt wurden laut Schneucker die Weichen für 2017 gestellt. Der Bau des Sportplatzes gilt als wichtigstes Thema. „Wir können das nur stemmen, weil die jetzige Fläche nach dem Umzug des Turn- und Sportvereins als Wohnfläche vermarktet werden kann“, erläuterte der Bürgermeister. Die Nachfrage nach Bauplätzen sei groß. Allgemein fehle bezahlbarer Wohnraum in Binzen. „Darauf werden wir achten.“ Es werde Geschosswohnungsbau angestrebt.

Noch vor Ostern soll ein zeitgemäßes Gräberfeld fertiggestellt werden. Ebenfalls eine große Rolle spielt für Binzen der Klimaschutz. Bereits 2015 wurde ein Konzept erstellt.