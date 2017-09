Binzen Star-Tenor Paul Potts in Binzen

Nachrichten-Ticker

00:28 Gabriel: Waffenexporte in die Türkei weitgehend "on hold"

Berlin - Aufgrund der angespannten deutsch-türkischen Beziehungen stecken laut Außenminister Sigmar Gabriel die meisten Waffenexporte in die Türkei in der Warteschleife. Die großen Anträge, die die Türkei gestellt habe, seien alle "on hold", sagte Gabriel am Abend. Es gebe aber ein paar Exporte, an die man durch internationale Verträge gebunden sei oder bei denen es nicht direkt um Waffen gehe, etwa unbewaffnete Lkw. Die Bundesregierung genehmigte seit Jahresbeginn den Export von Rüstungsgütern mit einem Gesamtwert von mehr als 25 Millionen Euro in die Türkei.

00:19 UN-Sicherheitsrat beschränkt Öllieferungen an Nordkorea

New York - Im Atomkonflikt mit Nordkorea hat der UN-Sicherheitsrat Öllieferungen an das kommunistisch regierte Land auf zwei Millionen Barrel pro Jahr beschränkt. Der Rat stimmte einstimmig für eine entsprechende Resolution, die zudem Rohöl-Lieferungen bei ihren derzeitigen Liefermengen deckelt und Lieferungen von Erdgas ganz verbietet.

23:23 Gewinne an der Wall Street nach Hurrikan-Abschwächung

New York - Die Anleger an der Wall Street haben zu Wochenbeginn frischen Mut gefasst: Alle wichtigen Aktienindizes zogen um jeweils mehr als ein Prozent an. Einerseits war die Erleichterung über den schwächer als erwartet wütenden Hurrikan "Irma" deutlich zu spüren. Andererseits hatte Nordkorea am Samstag, dem Nationalfeiertag des Landes, keine neuen potenziellen Atomraketen getestet. Dies wurde als Entspannung im schwelenden Konflikt gewertet. So schloss der Dow Jones 1,19 Prozent höher bei 22 057,37 Punkten. Der Kurs des Euro notierte bei 1,1949 Dollar.

23:22 Merkel wirbt für Zusammenhalt und lehnt Obergrenze weiter ab

Berlin - Kanzlerin Angela Merkel hat eindringlich um den Zusammenhalt im Land geworben - von Deutschen und Migranten, Alten und Jungen, Starken und Schwachen. In der ARD-"Wahlarena" mit Fragen von Bürgern verschiedenster Herkunft benannte Merkel Probleme und Chancen in der Flüchtlingspolitik, bei der Rente und Pflege, in der Bildung und Kinderbetreuung sowie im Verhältnis zur Türkei. Merkel garantierte, dass sie im Falle eines Wahlsieges der Union die von der CSU geforderte Obergrenze von 200 000 neu ankommenden Flüchtlinge pro Jahr nicht einführen werde.

22:50 St. Pauli feiert wichtigen Auswärtssieg - 1:0 in Nürnberg

Nürnberg - Der FC St. Pauli hat in der 2. Fußball-Bundesliga zur Spitzengruppe aufgeschlossen und dem 1. FC Nürnberg einen herben Dämpfer verpasst. Die Hamburger gewannen zum Abschluss des 5. Spieltags am Abend mit 1:0 in Nürnberg und sind mit zehn Punkten nun Tabellenfünfter. Das entscheidende Tor erzielte Waldemar Sobota in der 63. Minute. Nach dem makellosen Start mit sechs Punkten aus den ersten beiden Spielen ist der 1. FC Nürnberg mittlerweile seit drei Ligapartien ohne Sieg.