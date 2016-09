Der Musikverein Binzen hat einen Traum und Erwin Sütterlin hat ein Theater. Wie diese beiden Dinge zusammengehen? Ganz einfach: Das Theater wird vom Förderverein des Musikvereins zu Werbezwecken einfach ausgeliehen und kurzerhand „uff de Gass“ verfrachtet.

Binzen. Zum zweiten Mal nach dem Erfolg im vergangenen Oktober gibt das Weiler Theater am Mühlenrain, kurz TaM, im Rathaushof in Binzen ein Gastspiel. Das „Theater uff de Gass“, zu dem der Förderverein des Musikvereins Binzen einlädt, findet in diesem Jahr am Samstag, 24. September, statt. Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung in die Gemeindehalle verlegt.

Gezeigt wird in diesem Jahr die Komödie „Häxxeschüss“ in alemannischer Mundart. Im englischen Original stammt sie aus der Feder von John Graham, beim TaM-Team führt Erwin Sütterlin Regie. Die Ausgangssituation für diese Komödie, ein Klassiker seit Jahrzehnten, ist schnell erzählt: Max wird in einer Badewanne von einem Hexenschuss heimgesucht. Leider steht diese Badewanne in der Wohnung seiner Geliebten. Ein wahres Feuerwerk an Lügen, Ausreden und Wirrungen ist garantiert.

TaM-Theater in alemannischer Mundart

Klaus-Michael Effert, der Vorsitzende des Fördervereins der Musiker, schwärmt darüber hinaus von der tollen nächtlichen Atmosphäre, die auf dem Rathaushof durch die Beleuchtung erzeugt werde. „Im vergangenen Jahr waren alle 250 Plätze besetzt“, erinnert er sich und hofft auch dieses Mal auf einen Erfolg des Gastspiels. Bei der Bewirtung werden die Binzener Musikfreunde vom Musikverein Wollbach unterstützt, der Fingerfood anbieten wird.

Dabei haben Effert und der Musikverein ein klares Ziel vor Augen: Das eigene Vereinsheim – ein „Haus der Musik“ mit Proberäumen und einem Konzertsaal – soll endlich verwirklicht werden. Fleißig wird deshalb an einem Kapitalgrundstock zumindest im niedrigen sechsstelligen Bereich gearbeitet. Ist das Geld erst einmal zusammen, will auch die Gemeinde das Vorhaben unterstützen. Die Vereinsmitglieder wollen ihren Traum außerdem mit Eigenleistungen vorantreiben. Geeigneter Baugrund steht in unmittelbarer Nachbarschaft zum Feuerwehrgerätehaus bereit.

Bei dem besonderen Theaterabend geht es aber nicht in erster Linie um den Erlös, sondern vielmehr darum, die Werbetrommel für den Förderverein zu rühren. Der existiert mittlerweile im fünften Jahr und hat 115 Mitglieder. Ein Großteil der Mitglieder im Musikverein sind Jugendliche. Ihnen gilt das besondere Augenmerk des Fördervereins.

Ort: „Theater uff de Gass“ im Rathaushof in Binzen

Termin: Samstag, 24. September, Einlass ab 18 Uhr, Beginn 19 Uhr

Kartenverkauf: Vorverkauf für 15 Euro beim Bürgermeisteramt Binzen, in der Kupferschmiede Kalchschmidt und in Binzen bei der Post; Abendkasse 18 Euro; freie Platzwahl

www.musikvereinbinzen.de