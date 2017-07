Binzen Traktor mit Gasflaschen brennt

Binzen. Der Feuerwehr Binzen wurde am Freitag um kurz nach 11 Uhr gemeldet, dass ein Traktor mit Gasflaschen oberhalb der Schule auf dem Feld brennt.

Die Goldwettkampfgruppe in Wittlingen bereitete gerade das Fahrzeug für den Wettkampf am Samstag vor und bot sofort ihre Hilfe an. Vor Ort wurde dann der brennende Traktor abgelöscht und die Gasflaschen gekühlt. Personen kamen nicht zu Schaden. Nachdem mit der Wärmebildkamera der Feuerwehr Eimeldingen die Temperatur der Gasflaschen geprüft wurde, wurden diese in einen bereitgestellten Wasserbehälter zur weiteren Kühlung umgeladen. Insgesamt waren sechs Fahrzeuge und 25 Kräfte im Einsatz.