Binzen (os). Die Jugendarbeit im Turn- und Sportverein (TuS) Binzen boomt: 350 Kinder und Jugendliche kicken in 18 Teams und mit meist schönem Erfolg. Bei der Jugendjahresfeier bekamen die rund 380 Gäste am Samstagabend in der voll besetzten Mehrzweckhalle einen bunten Querschnitt durch die Jugendarbeit geboten.

Die Auftritte im gut zweistündigen Programm wurden durch Ausführungen von Jugendleiter Daniel Merle ergänzt. Dieser zeigte sich bei der Begrüßung beeindruckt von der enormen Publikumsresonanz und davon, dass neben Bürgermeister An­dreas Schneucker auch eine stattliche Zahl von Gemeinderäten gekommen war. Dies belege – genauso wie das Erscheinen des TuS-Vorstandsteams – die Wertschätzung und Anerkennung der Jugendarbeit, sagte Merle.

Es sei beeindruckend, was die Jungs und Mädels aus den Teams in den vergangenen Monaten einstudiert haben, sagte Merle und dankte den Trainern und Übungsleitern sowie den Eltern dafür, viel Zeit und Mühe in diesen Teil der Betreuung der Jugendkicker investiert zu haben.

Merle hatte nicht zu viel versprochen, als er die Bühne freigab für die jungen Akteure. Überwiegend musikalisch-tänzerisch waren die Auftritte ausgelegt, etwa in „Skinny Jeans“ der B-Mädchen von Peggy Hermann, Aminata Idrissou und Silke Schmid oder in den „Blauen Strümpfen“, in denen die Kleinen aus der E3 über die Bühne huschten.

Programmatisch war der Titel der Mini-Kicker mit Stephanie Neumärkel und Hannah Reusch „Let’sdance“ oder der ganz Kleinen, der F5 mit Stefanie Sturm in „Wir sind stark“ oder im etwas auf Fußball umgemünzten Schlager der E1 von Christine Braun „Marmor, Stein & Schienbein bricht“. Das Team der C1 ging nicht kicken, sondern unter Leitung von Klaus Winkler und entsprechend gewandet zum Schwimmen. Der Rock-Klassiker, „We will rock you“ von Queen war Grundlage des Auftritts der F3 und F4 mit Jan Wolff, und um die D1 stellten mit Silvia Juhasz, Simone Henn und Susanne Scheller Bewegungstalent abseits des Fußballplatzes unter Beweis.

Bürgermeister Schneucker ging in seiner Ansprache auf die neue Platzanlage ein. Merle hatte zuvor auf die Vorfreude im Verein hingewiesen, besonders bei den jungen Fußballern im TuS.

Derzeit laufe das Beteiligungsverfahren, in das 21 Stellen involviert seien, so Schneucker. Dem Anlagenbau dürfte aber nichts im Wege stehen, und so könne man davon ausgehen, den anvisierten Zeitplan einhalten zu können. Auf dem Kunstrasenplatz könnte dann noch dieses Jahr gespielt werden, sagte Schneucker unter anhaltendem Beifall.

Vor Tombola-Verlosung und gemütlichem Ausklang nutze Daniel Merle die Gelegenheit, alle TuS-Trainer und Betreuer auf die Bühne zu rufen und ihnen mit Präsenten für das Engagement das ganze Jahr hindurch mit den kickenden Kids zu danken.