Binzen. 50 Jahre Tour de Hieber: In diesem Jahr findet die die Großveranstaltung am Sonntag, 25. September, statt und startet um 10 Uhr auf dem Parkplatz des Hieber-Markts in Binzen. Dort wird den ganzen Tag über bis gegen 18 Uhr einiges geboten.

Auch in diesem Jahr findet die gewohnte Radtour durch den Landkreis Lörrach statt. Bei dieser Radtour werden die Märkte Kandern, Schopfheim, Nollingen, Grenzach- Wyhlen, Lörrach und Weil am Rhein angefahren. An jedem dieser Märkte sind Stempelstationen eingerichtet, an denen die Tour-Stempelkarten abgestempelt werden. Das Motto lautet „Mitradeln und Smart gewinnen“. An der Verlosung des Smarts teilnehmen kann jeder, der über 18 Jahre ist und mindestens drei Märkte auf der Tour angefahren und abgestempelt hat. Die dafür benötigte Stempelkarte muss bis 16.30 Uhr am Edeka-Truck auf dem Parkplatz in Binzen abgegeben werden. Der Gewinner wird gegen 16.45 Uhr live vor Ort ermittelt.

In Binzen auf dem Parkplatz wird jede Menge Spaß, Sport und Spiel für Jung und Alt geboten. Auch in diesem Jahr gehen wieder die beliebten Enten bei der Entenregatta um 16.30 Uhr auf der Kander an den Start, wo es ebenfalls tolle Gewinne gibt. Tausende gelbe Quietscheenten schwimmen dann in der Kander um die Wette.

Unter anderem wird auch ein Fußballturnier auf Kleinfeld – „Südbadischer Firmenpokal“ – veranstaltet. Start ist hier um 11 Uhr.

Auch stimmungsvolle Unterhaltung wird es geben, etwa Tanzvorführungen durch „Carpe Diem Moveacademy“. Die „Knastbrüder“ sind wieder dabei. Außerdem bietet „Ekone – das eBike-Center“ zwei Touren für E-Bike-Fahrer an, eine für Mountainbikes und eine für Genießer und Tourenfahrer.

Für die kleinen Gäste wird der Edeka-Show-Truck vor Ort für Spaß, Spiel und gute Stimmung sorgen, mit dabei ist auch die Haribo-Hüpfburg und viele weitere Überraschungen.

Ebenso ist für Essen und Getränke gesorgt. Es werden wieder eine Reihe regionaler Spezialitäten angeboten.