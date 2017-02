Der Frauenchor Binzen 1946 hat ein ereignisreiches Jahr hinter sich: Ausgerechnet im 70. Jubiläumsjahr des Chors „brauchten wir einen neuen Dirigenten, den haben wir mit Heinz Breininger glücklicherweise gefunden“, berichtete Mechtilde Knöbel, erste Vorsitzende des Vereins.

Binzen. Wie in den vergangenen Jahren hat sich der Chor auch 2016 wieder ins Dorfleben eingebracht und plant dies nun auch für 2017 im Jahr der 1250-Jahr-Feier von Binzen.

Rückblick: Susanne Bierl als Schriftführerin und Mechthilde Knöbel hielten fest, dass der Frauenchor im Jahr 2016 schon dabei war, sich für das Open-Air der Chöre in Binzen und für das Jubiläumskonzert am 12. November abzustimmen, als ihnen die langjährige Dirigentin Andrea Wiedemann quasi abhanden kam. „Leider war unsere Dirigentin nicht bereit, mit einem der von uns für das Jubiläumskonzert vorgeschlagenen Pianisten zusammenzuarbeiten“, bedauerte die Schriftführerin. Nach einer Abstimmung trennte man sich im gegenseitigen Einvernehmen. „Von 22 Sängerinnen wollten 16 einen neuen Dirigenten“.

„Wir standen ohne Dirigent da, das war schon heftig“, stellte die Vorsitzende fest. Mit Erhard Zeh, Dirigent des Männergesangsvereins Eintracht Binzen, sprang kurzfristig ein Profi ein. Mitte Juni kam Heinz Breininger zur Probe „und eroberte die Herzen der Damen im Sturm“, wie es im Bericht hieß. Mit ihm zusammen konnte dann das „tolle“ Jubiläumskonzert stattfinden.

Eine launige Rückschau auf seine bisherige Dirigententätigkeit hielt dann Heinz Breininger. „Mit dem Jahreskonzert war ich ganz zufrieden – nein, ich war sogar sehr zufrieden“, sagte er zu Gelächter und fügte hinzu: „Ihr dürft euch ruhig ein bisschen mehr zutrauen“. Sangeswartin Anne-Marie Schlageter berichtete zum Singstundenbesuch.

Die Beteiligung des Chors an festen Terminen in der Gemeinde, wie etwa am Dorffest, ist wichtig für Binzen, wie Bürgermeister Andreas Schneucker betonte, aber auch für den Chor selbst. „Die Einnahmen sind gut für unsere Kasse und wir wollen der Gemeinde auch etwas zurückgeben, denn diese unterstützt uns jährlich mit 1000 Euro“, hielt Knöbel fest. Die Vorsitzende bedankte sich herzlich bei allen Vorstandsmitgliedern und den Sängerinnen – „wir halten als Chor gut zusammen“, sagte sie.

Ausblick: Der Vorstand des Chors verkleinert sich dieses Jahr. Dies wurde in einer Satzungsänderung beschlossen. Hintergrund ist der Rückgang der Mitglieder. Der Chor bestand noch Ende 1979 aus 45 Sängerinnen. „Damals war deshalb auch ein zehnköpfiger Vorstand aktiv“, erinnerte Knöbel. Jetzt aber sind es nur noch 26 Aktive, zudem 82 passive Mitglieder. „Sieben Vorstandspersonen sind also angemessen“, erklärte die Vorsitzende und traf damit auf Zustimmung.

Finanzen: Geändert wurde in der Satzung auch ein Passus, der nun die jährliche Abbuchung der Mitgliedsbeiträge vorsieht. Rechnerin Ciaran Barthel verwies dank der Aktivitäten des Vereins „auf ein gutes Plus in der Kasse“.

Wahlen: 2. Vorsitzende Gerlinde Ankelin, Kassiererin (für Ciaran Barthel): Nordika Bobbermin-Müller, Notenwartin: Annette Aenis, Kassenprüferin: Dorothee Bender.

Ehrungen: Anne-Marie Schlageter, 20 Jahre aktiv; Monika Sattler 25 Jahre aktiv, Marliese Prötel, 30 Jahre aktiv und Helga Fettke, 40 Jahre aktiv.

Termine: Singen in der Kirche für die verstorbenen Chormitglieder am Sonntag, 12. März, 9.30 Uhr; Teilnahme am Dorffest vom 26. bis 28 Mai mit Bewirtung, 7. Juli: Auftritt beim Dorf-Jubiläum im Juli; und am Samstag, 28. Oktober: Jahreskonzert