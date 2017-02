Binzen. Im Rahmen des kürzlich veranstalteten Feuerwehraktionstags bot die Feuerwehr Binzen interessierten Jugendlichen einen besonderen Workshop an. Ziel war es, den Teilnehmern in unterschiedlichen Altersklassen von zehn bis siebzehn Jahren einen intensiven Einblick in die Arbeit der Feuerwehr zu ermöglichen. Unter Anleitung der Jugendfeuerwehr stellten sich insgesamt neun Jugendliche der Herausforderung.

Hierzu schlüpften die Jugendlichen in die Rolle einer Feuerwehrfrau/eines Feuerwehrmannes. Im ersten Schritt galt es, die unterschiedlichen Aufgaben im Einsatzfall zu erarbeiten. Neben den Tätigkeiten beim Löschen lag das Augenmerk auf den notwendigen Einsatzmitteln.

Im praktischen Teil wurde dann angepackt: Schläuche verlegen, Hydrant in Betrieb nehmen und Wasser marsch auf den Strahlrohen. Ziel war es, das notwendige Wissen für eine Abschlussübung zu erlangen. Mit viel Fleiß und Einsatz war die gesamte Gruppe bei der Sache und gut gerüstet für das große Finale.

Standesgemäß alarmiert über Funkmeldeempfänger starteten die Nachwuchsretter in die Abschlussübung. Bereits von zahlreichen Zuschauern erwartet, galt es auf dem Rathausplatz ein kleines Übungsfeuer zu löschen. Im wahrsten Sinne mit Feuereifer zeigten die Jugendlichen, was sie in den vergangen zweieinhalb Stunden gelernt hatten. Schon nach kurzer Zeit hieß es „Feuer aus“ und „Zum Abmarsch fertig“. Als Belohnung für die tolle Leistung gab es einen kräftigen Applaus von den Zuschauern.

Auch außerhalb des Aktionstags können sich Interessierte jederzeit über die Aufgaben der Feuerwehr informieren. Die Jugendfeuerwehr und die Aktivmannschaft der Feuerwehr Binzen freuen sich über Zuwachs.

Weitere Informationen gibt es auch im Internet: www.feuerwehr-binzen.de.