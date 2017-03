Binzen Zehn Jahre „RebKulTour“ in Binzen

Die kulinarische Weinwanderung „RebKulTour“ erlebt in diesem Jahr ein kleines Jubiläum. Am Sonntag, 18. Juni, findet in den Weinbergen über Binzen die 10. Auflage dieses Events statt.

Binzen. Neun Jahre Erfahrung und ein unverändert maßgeschneidertes Konzept, das Zusammenspiel von Kultur und Kulinarik wandernd zu genießen, haben die Veranstaltung Binzener Winzer und Gastronomen über die Region hinaus bekannt gemacht. Waren es ursprünglich rund 400 Teilnehmer, muss die Zahl der Mitwanderer inzwischen, um die Qualität halten zu können, auf 800 begrenzt werden. Bis jetzt liegen bereits mehr als 500 Anmeldungen vor.

Der Ideengeber zu dieser Veranstaltung war die Freiwillige Feuerwehr Binzen. Doch sehr schnell formierten sich Binzener Winzer und Gastronomen, da sie hierin eine ausgezeichnete Möglichkeit zur Imagewerbung für den Ort sahen. Die Feuerwehr ist weiterhin als wichtiger Partner an der Veranstaltung beteiligt. Zudem übernahm die Gemeinde die Schirmherrschaft. Auf Seiten der Gastronomen sind die Mühle, der Ochsen, der Schwanen und die TuS-Sportgaststätte beteiligt; die Winzer sind vertreten durch die Weingüter Aenis, Frick, Krebs und Schweigler.

Von Beginn an waren Künstler beteiligt, die den Wanderern Einblicke in ihr Schaffen boten und stets zu Gesprächen bereitstanden. Auch in diesem Jahr ist Elisabeth Veith wieder für den künstlerischen Part zuständig.

Anlässlich eines Pressetermins im Weingut Schweigler stellte Hans Krebs den Ablauf der diesjährigen „RebKulTour“ vor. Start und Ende werden wie gewohnt an der Gemeindehalle sein. In sieben Gruppen werden die Teilnehmer ab 10.30 Uhr in halbstündigem Abstand auf die 6,5 Kilometer lange Reise geschickt.

An vier Stationen erwartet die Wanderer ein viergängiges Menü, begleitet von jeweils drei Weinen zur Auswahl. Den Abschluss bildet ein Dessert in der Halle, das alle Gastronomen gemeinsam kreiert haben.

Als Jubiläumsbonbon haben sich die Organisatoren ein Quiz einfallen lassen. Die Fragen dazu finden die Teilnehmer auf dem Menübogen, die Antworten sind mit etwas Beobachtungsgabe unterwegs „aufzulesen“. Nach der Tour laden die Veranstalter die Genusswanderer sowie alle Bewohner Binzens zu ein paar entspannten Stunden bei Wein, Musik und Tanz mit der Band „House of Music“ ein.

Wer sich noch anmelden möchte, sollte dies bald tun: über die Homepage www.rebkultur.de oder beim Bürozirkel per Telefon 07621/5790087 und Fax 07621/65253. Die Teilnahmegebühren betragen für Erwachsene ab 16 Jahren 59 Euro und für Kinder von neun bis 15 Jahren 26 Euro. Alle jüngeren Kinder sind kostenfrei dabei.