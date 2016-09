Binzen. Jahr für Jahr organisiert Theo Fräulin für die Sänger mit ihren Frauen einen Wandertag. Diesmal bildete Hinterzarten Ausgangs- und Endpunkt der Wanderung. Hauptziel war der Mathisleweiher. Es ging vorbei an saftigen Wiesen und Bergweiden. Dabei wurden auch geschäftige, große Ameisen entdeckt. Der Pfad führte weiter durch urige Wälder mit eiszeitlichen Steinbrocken und Felsen. Plötzlich öffnete sich der Wald und gab den Blick frei auf den Mathisleweiher, einem Moorteich in 999 Meter Höhe, dessen Ufer teilweise unter Naturschutz stehen, heißt es im Reisebericht. Die Gruppe suchte sich ein schattiges Plätzchen am Weiher aus, um ihr wohlverdientes Picknick abzuhalten und die Idylle zu genießen. Theo Fräulin hatte weder Kraft noch Mühe gescheut, im Rucksack eisgekühlten Sekt auf fast 1000 Meter Höhe zu transportieren, so dass auf das erreichte Ziel angestoßen werden konnte, wird weiter ausgeführt. Zurück ging es am See entlang in Richtung Oberzarten. Zwischenstation war der Mathislehof mit eigenem Bauernhofladen. Hier teilte sich auch die Wandergruppe. Hartgesottene wollten noch auf den etwas versteckt liegenden Dorneckfelsen. Hier angelangt, bot sich ein herrlicher Blick auf den Tittisee und den Hochfirst. Die andere Hälfte, schon etwas fußmüde, wählte den direkten Weg zurück in die Ortsmitte. Die Wiedervereinigung fand in dem Café „Unmüßig“ statt. Auf dem Balkon mit Blick auf die zwei noch schneefreien Sprungschanzen klang der wunderschöne Wandertag bei Kaffee, Kuchen und Eis aus.