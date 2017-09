Bis zu 50 Flüge täglich Ryanair veröffentlicht Liste gestrichener Flüge

08:31 Suu Kyi will sich um Lösung für Flüchtlingskrise bemühen

Naypyidaw - Myanmars Regierungschefin Aung San Suu Kyi hat neue Bemühungen um eine friedliche Lösung der Flüchtlingskrise im Nordwesten des Landes angekündigt. "Alle von uns wollen Frieden und keinen Krieg", sagte die Friedensnobelpreisträgerin in einer Rede in der Hauptstadt Naypiydaw. Zugleich versprach sie, Verletzungen von Menschenrechten nicht hinzunehmen. Wegen der Flucht und Vertreibung von mehr als 400 000 Muslimen ins Nachbarland Bangladesch steht Myanmar international massiv in der Kritik.

08:23 Aus für Frank Elstners "Große Show der Naturwunder"

Berlin - Frank Elstners "Große Show der Naturwunder" wird eingestellt. Das sagte eine Sprecherin des SWR der "Bild"-Zeitung. Man danke Frank Elstner für seinen großen persönlichen Einsatz. Der Sender will demnach "die Schärfung des Primetime-Sendeplatzprofils am Donnerstag im Ersten unterstützen". Dort sollten mehr fiktionale Inhalte "wie starke Fernsehfilme, Krimireihen und Serien gezeigt werden". Elstner bedauerte die Entscheidung. "Man hätte die Sendung noch eine Weile fortführen können", sagte der 75-Jährige der "Bild".

07:28 Taifun hinterlässt zwei Tote in Japan

07:27 Hurrikan "Maria" trifft auf Karibikinsel Dominica

06:00 Zwei Tote und viele Verletzte bei Hausbrand

Neubulach - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Baden-Württemberg sind eine Frau und ein Mann ums Leben gekommen. Acht weitere Personen erlitten bei dem Unglück in Neubulach im Landkreis Calw eine Rauchgasvergiftung. Laut Polizei war das Feuer kurz vor Mitternacht in einer Erdgeschosswohnung ausgebrochen. Dort fand die Feuerwehr auch die beiden Toten. Die Feuerwehr suchte noch lange nach der Alarmierung nach Personen, die sich möglicherweise in dem vierstöckigen Wohnhaus aufgehalten haben könnten.