Blaulicht vom 1. September Durstige Einbrecher lassen Bier mitgehen

11:23 Amerikanerin will Kölner Zoo 22 Millionen Dollar hinterlassen

Köln - Unverhoffter Geldsegen aus Amerika: Eine 93 Jahre alte Witwe will dem Kölner Zoo nach ihrem Tod 22 Millionen Dollar vererben. Die kinderlose Elizabeth Reichert stammt selbst aus Köln. Dort hatte sie 1944 Arnulf Reichert kennengelernt, der sich als Jude vor den Nazis verstecken musste. Nach einem Bericht des "Kölner Stadt-Anzeigers" wanderte sie mit ihrem Mann über Israel in die USA aus. Arnulf Reichert machte sich als Unternehmer selbstständig und wurde reich. Den Kölner Zoo zu bedenken, sei sein Wunsch gewesen.

10:53 Kenias Oberstes Gericht annulliert Präsidentenwahl

10:30 Russland laut Lawrow zu Kompromiss mit USA bereit

Moskau - Im diplomatischen Streit mit den USA hat Russland seine Bereitschaft zu Kompromissen bekräftigt. Russland sei dem amerikanischen Volk immer freundschaftlich gesonnen, sagte Außenminister Sergej Lawrow vor Studenten in Moskau. Man wolle eine konstruktive Zusammenarbeit. Die USA hatten Russland aufgefordert, sein Konsulat in San Francisco und zwei diplomatische Abteilungen in New York und Washington zu schließen. Washington reagierte damit auf die Reduzierung seines Personals in Vertretungen in Russland.