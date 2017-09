Blaulicht vom 12. September Ungebetene Gäste: Rinder weiden in Garten

Lörrach: Ob die Weide zu langweilig war? In Lörrach haben zwei Rinder einen Ausflug in die Stadt gemacht.

Die Bewohnerin eines Hauses in der Theodor-Heuss-Straße traute ihren Augen kaum, als sie die Jungtierte am Montagmorgen in ihrem Garten stehen sah. Sie alarmierte die Polizei. Die Beamten rückten an, pferchten die Tiere provisorisch ein und machten sich auf die Suche nach dem Besitzer.

Die Rinder ließen sich von der ganzen Aufregung nicht aus der Ruhe bringen. Sie weideten in aller Ruhe weiter, bis ihr Besitzer sie schließlich wieder abholte.