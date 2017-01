Rottweil-Göllsdorf: Im Zeitraum zwischen dem 22. Dezember 2016 und dem 1. Januar 2017 hat ein bislang unbekannter Täter eine Dixi-Toilette in Göllsdorf beschädigt.

In der aufgestellten Toilette an der Böhringer Steige wurden vermutlich mehrere Böller gezündet. Dabei wurde die Eingangstüre der Toilette zerstört. Außerdem entstanden Risse im Toilettendach sowie mehrere Löcher in der Plastikverkleidung.