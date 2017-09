Blaulicht vom 14. September Zwei Meter lange Königsschlange eingefangen

Kehl: Eine Tierhilfsorganisation hat in Kehl (Ortenaukreis) eine zwei Meter lange Königsschlange eingefangen. Das Tier konnte am Mittwochabend fixiert und abtransportiert werden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Schon einige Monate zuvor hatten Anwohner eine Schlange in dieser Gegend gesichtet. Damals verschwand das Tier jedoch vor dem Eintreffen der Hilfsorganisation. Die Polizei schließt nicht aus, dass der bisherigen Besitzer die Schlange aussetzte, weil ihm der Aufwand zu viel wurde.

Es ist bereits die dritte Königsschlange, die in den vergangenen zwei Jahren in diesem Umkreis eingefangen wurde. Ob ein Zusammenhang besteht, ist unklar.