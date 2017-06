Blaulicht vom 16. Juni Mittagessen geht in Flammen auf

Nachrichten-Ticker

09:52 Russisches Ministerium: IS-Anführer al-Bagdadi möglicherweise tot

Moskau - Der Anführer der IS-Terrormiliz Abu Bakr al-Bagdadi könnte nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums getötet worden sein. Das russische Verteidigungsministerium prüfe Berichte, wonach er bei einem russischen Luftangriff in der Nähe der syrischen Stadt Al-Rakka Ende Mai ums Leben gekommen sein könnte. Das meldete die Agentur Tass in Moskau.

09:45 Solidaritätskundgebung in London für Opfer des Hochhausbrands

London - Nach dem Hochhausbrand in London haben Aktivisten zu einer Solidaritätskundgebung im Regierungsbezirk Westminster aufgerufen. Die Demonstration soll am frühen Abend vor dem Ministerium für Kommunen stattfinden, das auch für Wohnungsbau verantwortlich ist. Nach dem Unglück geben viele Bürger der britischen Regierung eine Mitschuld an dem Feuer im Grenfell Tower im Stadtteil Kensington, bei dem in der Nacht zum Mittwoch mindestens 17 Menschen ums Leben kamen.

09:45 CDU, Grüne und FDP billigen Koalitionsvertrag für Schleswig-Holstein

Kiel - In Schleswig-Holstein haben CDU, Grüne und FDP den Entwurf eines Koalitionsvertrags für ein sogenanntes Jamaika-Bündnis gebilligt. Alle 36 Mitglieder der großen Verhandlungsrunde stimmten zu. "Mir fällt ein Stein vom Herzen", sagte der voraussichtlich künftige Ministerpräsident Daniel Günther in Kiel. Am Vormittag will der CDU-Landeschef gemeinsam mit den Verhandlungsführern von Grünen und FDP die Pläne der künftigen Landesregierung und auch das Kabinett vorstellen. Offiziell unterzeichnet werden soll der Koalitionsvertrag erst am 27. Juni.

09:43 Polizei: Mutmaßlicher Bombenleger bei Explosion in China getötet

Peking - Bei der Explosion an einem Kindergarten in China ist der mutmaßliche Bombenleger nach Behördenangaben unter den acht Toten. Die Stadtverwaltung von Xuzhou in der Provinz Jiangsu berichtete, im Haus des 22-Jährigen sei ein weiterer selbstgebastelter Sprengsatz gefunden worden. An den Wänden habe er "Tod" und "Töten" geschrieben. Wegen einer Krankheit des Nervensystems habe der junge Mann frühzeitig die Schule abbrechen und eine Arbeit aufnehmen müssen. Bei der Explosion am Eingang des Kindergartens waren gestern auch 65 Menschen verletzt worden.

09:09 Straßenbahn stößt mit Lastwagen zusammen - mindestens zehn Verletzte

Karlsruhe - In Karlsruhe ist eine Straßenbahn mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Dabei sind mindestens zehn Menschen verletzt worden, vier davon schwer. Der Lastwagen geriet am Morgen aus bislang unbekannten Gründen auf die Gleise, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Zusammenstoß wurde der Lkw-Fahrer eingeklemmt, konnte aber aus dem Fahrzeug geholt werden. Fahrgäste in der Straßenbahn wurden zum Teil schwer verletzt. Die genaue Zahl und der Unfallhergang waren zunächst unklar.