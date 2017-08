Blaulicht vom 18. August Betrunkener verursacht 13.000 Euro Schaden

Geislingen: Ein angetrunkener Autofahrer hat am Donnerstagabend in Geislingen (Zollernalbkreis) ein Fahrzeug gerammt und dabei einen Sachschaden von rund 13.000 Euro verursacht.

Der Unfallverursacher holte beim Wenden weit nach rechts über eine Parkfläche aus. Als er seinen VW wieder nach links auf die Fahrbahn zog, war das nachfolgende Auto bereits auf seiner Höhe. Der 72-jährige VW-Fahrer übersah den Audi und krachte ihm in die rechte Seite. An dem Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Der Schaden am VW liegt bei rund 3000 Euro.

Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 72-jährige VW-Fahrer nach Alkohol riecht. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest wurde nach mehreren gescheiterten Versuchen abgebrochen. Daraufhin wurde ihm im Krankenhaus Blut abgenommen.