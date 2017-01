Pfalzgrafenweiler-Bösingen: Ein 73-jähriger Reiter hat am Mittwochabend beim Überqueren der L 353 bei Bösingen (Kreis Freudenstadt) einen Unfall verursacht.

Der 73-Jährige überquerte gegen 18.15 Uhr mit seinem Pferd die Landesstraße im Bereich des "Hohlenweges" in Richtung Bösingen, ohne auf einen aus Richtung Pfalzgrafenweiler nahenden Pkw zu achten.

Der 19-jährige Fahrer des Citroen sah plötzlich ein Pferd im Scheinwerferlicht auftauchen, versuchte sofort auszuweichen und kam so nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto drehte sich und blieb schließlich erheblich beschädigt und entgegen seiner ursprünglichen Fahrtrichtung auf einem Feldweg neben der Landesstraße stehen.

Der junge Mann wurde an der Hand verletzt und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Am Auto entstand rund 7000 Euro Schaden. Der Reiter und dessen Pferd kamen mit dem Schrecken davon. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den nicht mehr fahrbereiten Pkw.