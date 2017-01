Oberndorf: Nach einem Streit am Samstag bei einer privaten Feier in Oberndorf (Kreis Rottweil) hat ein Mann am nächsten Morgen seinen Opel völlig demoliert vorgefunden.

Unter den Bekannten ging es im Verlauf des Abends etwas ruppig zu, was den Autobesitzer gegen später dazu veranlasste, einem seiner Bekannten eine Ohrfeige zu verpassen und danach die Wohnung zu verlassen. Als er zu Fuß den Heimweg antrat, hatte der Mann seinen Autoschlüssel versehentlich in der Wohnung im Stadtteil Lindenhof liegengelassen. Dies hat einer der Anwesenden offenbar ausgenutzt und eine Spritztour unternommen. Dabei entstand am Wagen ein Sachschaden von etwa 6000 Euro.

Wer genau den vergessenen Autoschlüssel benutzte ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Oberndorf hat die Ermittlungen wegen des unbefugten Fahrzeuggebrauchs aufgenommen und den beschädigten Opel für die Spurensicherung vorübergehend sichergestellt.