12:22 Bericht: Fahndung nach Amri durch LKA verzögert

Berlin - Das Berliner Landeskriminalamt soll die internationale Fahndung nach dem Attentäter Anis Amri laut einem Bericht verzögert haben. Die Ermittler hätten die Fahndung nach ihm erst acht Stunden nach den ersten Hinweisen auf seine Beteiligung am Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche in Berlin herausgegeben, berichtete "Die Welt" unter Berufung auf Sicherheitskreise. Die Berliner Polizei hätte Amris Geldbörse bereits am Nachmittag nach dem Anschlag gefunden. Die europaweite Fahndung sei jedoch erst in der darauf folgenden Nacht angelaufen, schrieb die Zeitung.