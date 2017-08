Wolfach: Zwei Hundehalterinnen sind am Mittwochmorgen in Wolfach (Ortenaukreis) in Streit geraten.

Laut Polizei hatten die beiden offenbar verschiedene Auffassungen darüber, was die Leinenpflicht angeht. Die Auseinandersetzung in der Kinzigstraße mündete schließlich in Beleidigungen, weshalb die Beamten des Polizeipostens Wolfach jetzt gegen eine der Damen ermittelt.