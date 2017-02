Eutingen im Gäu: In der Bergstraße in Eutingen (Kreis Freudenstadt) ist am Dienstagmittag ein Mann splitternackt vor einem Haus gestanden.

Passanten wurden auf den Mann aufmerksam und meldeten es der Polizei. Sexuelle Handlungen hat der Mann nicht an sich vorgenommen.

Das Polizeirevier Horb ermittelt wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses.