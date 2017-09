Blaulicht vom 8. September Ford und Feuerwehr-Fahrzeug krachen zusammen

VS-Schwenningen: Am Donnerstagnachmittag hat ein 28-jähriger Autofahrer an der Kreuzung Arndtstraße/Karlstraße in VS-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) einem Feuerwehr-Fahrzeug die Vorfahrt genommen. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von mindestens 20.000 Euro.

Der 28-Jährige fuhr mit seinem Ford auf der Arndtstraße an die Kreuzung heran. Wegen von rechts lautstark herannahender Feuerwehrfahrzeuge bremste er an der Kreuzung zunächst ab und hielt an. Als der erste Tross vorbei war, fuhr der Focus-Fahrer in Richtung Alleenstraße weiter. Dabei übersah er ein weiteres Feuerwehr-Fahrzeug, das mit Blaulicht und Martinshorn den anderen hinterher fuhr.

Beide Fahrzeuge stießen heftig zusammen. Der Ford Focus wurde im hinteren rechten Bereich erwischt. Die Aufprallwucht war so heftig, dass es den Ford drehte und gegen zwei geparkte Autos schob.

Es entstand ein Sachschaden von mindestens 20.000 Euro. Am stärksten beschädigt wurde das Auto des 28-Jährigen. Es musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.