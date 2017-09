Börse in Frankfurt DAX: Kurse im XETRA-Handel am 11.09.2017 um 13:05 Uhr

Nachrichten-Ticker

14:05 Lollapalooza wird 2018 im Berliner Olympiapark ausgerichtet

Berlin - Das Musikfestival Lollapalooza findet im kommenden Jahr im Berliner Olympiapark statt. Das teilten die Veranstalter mit. Als Grund gaben sie die Infrastruktur sowie Probleme bei der An- und Abreise am diesjährigen Standort, der Galopprennbahn Hoppegarten vor den Toren Berlins, an. Auch "behördliche Auflagen" hätten zu der Entscheidung geführt. Der Termin für das nächste Festival ist der 8. und 9. September 2018. Rund 3000 Festivalbesucher mussten in der Nacht zu Sonntag stundenlang am S-Bahnhof Hoppegarten auf Züge und Shuttlebusse warten, etwa 40 von ihnen kollabierten.

14:03 CDU-Prominente warnen vor AfD - "Unterstützung von NPD"

Berlin - Nach neuerlichen Berichten über mögliche rassistische Tendenzen innerhalb der Alternative für Deutschland haben führende CDU-Politiker zu einer klaren Abgrenzung von der Partei aufgerufen. "Die AfD speist sich ja nicht nur aus frustrierten Parteigängern verschiedener Parteien, sondern erfährt auch Unterstützung von der NPD und den sogenannten besorgten Bürgern", sagte Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich in Berlin. Das müssten alle Parteien deutlicher herausarbeiten. Die CDU-Chefin von Rheinland Pfalz, Julia Klöckner, warnte davor, der AfD eine Plattform zu geben.

13:44 Reizgas-Alarm am Frankfurter Flughafen - Keine erhöhten Messwerte

Frankfurt/Main - Entwarnung am Frankfurter Flughafen: Mehrere Menschen hatten am Vormittag über Augen- und Atemwegsreizungen geklagt, die Feuerwehr konnte aber keine erhöhten Messwerte mehr feststellen. Laut Bundespolizei wurden sechs Personen leicht verletzt. Die Ursache sei unklar, die Ermittlungen liefen. Zwei Schalterinseln im Terminal 1 seien vorübergehend gesperrt worden, wie ein Flughafensprecher sagte. Zunächst hatte die "Bild"-Zeitung berichtet, dass am Check-in Reizgas versprüht worden sei.

12:40 Ehepaar aus Deutschland in der Türkei festgenommen

Berlin - In der Türkei ist nach Angaben der Bundesregierung erneut ein Ehepaar aus Deutschland festgenommen worden. Das Auswärtige Amt habe dafür konkrete Anhaltspunkte, sagte ein Sprecher des Ministeriums. Offizielle Informationen der türkischen Behörden lägen bislang zwar nicht vor - es sei aber davon auszugehen, dass einer der beiden am Sonntag festgenommenen Ehepartner immer noch von der Polizei festgehalten werde. Gegen die zweite Person sei eine Ausreisesperre verhängt worden, sagte der Sprecher weiter.

12:39 Hurrikan "Irma" wütet in Florida

Miami - Der Hurrikan "Irma" hat sich über Florida abgeschwächt, aber bleibt gefährlich. Der Sturm riss Dächer von Häusern, überflutete Straßen und kappte Stromleitungen. Es gab Berichte über Plünderungen und Einbrüche. Fast 4,3 Millionen Haushalte in Florida und dem nördlich angrenzenden Bundesstaat Georgia waren ohne Strom. Mindestens vier Menschen kamen bislang ums Leben. Wie groß die Schäden am Ende sein werden, ist noch völlig unklar. In der Nacht wurde der Hurrikan auf die niedrigste Kategorie eins herabgestuft.