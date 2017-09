Börse in Frankfurt DAX: Kurse im XETRA-Handel am 18.09.2017 um 13:05 Uhr

Nachrichten-Ticker

14:16 IAEA-Chef: Atom-Deal mit dem Iran funktioniert

Wien - Die Internationale Atomenergiebehörde hat den Atom-Deal mit dem Iran gegen die anhaltende Kritik aus den USA verteidigt. "Der Iran unterliegt nun der weltweit strengsten Überwachung eines Atomprogramms", sagte IAEA-Chef Yukiya Amano zum Auftakt der Generalkonferenz der Organisation in Wien. Die USA machten deutlich, dass sie auf eine strikte Einhaltung der Vorschriften bestehen. US-Präsident Donald Trump ist im Gegensatz zu seinem Vorgänger Barack Obama Gegner des Abkommens, da es seiner Meinung nach nicht den erhofften Schutz vor der Entwicklung einer Atombombe Irans bietet.

14:12 Guadeloupe und Martinique bereiten sich auf Hurrikan vor

Pointe-à-Pitre - Die französischen Karibikinseln Guadeloupe und Martinique bereiten sich auf den Durchzug des Hurrikans "Maria" vor. Die örtliche Präfektur in Guadeloupe teilte mit, dass die Schulen auf der Insel geschlossen bleiben. Die Menschen in Guadeloupe sollten sich entweder zu Hause oder in einer sicheren Unterkunft aufhalten, Verwaltungen und Unternehmen werden geschlossen. Vom Nachmittag an wird der Linienflugverkehr unterbrochen. Auf Martinique rief die örtliche Präfektur dazu auf, das Wirtschaftsleben zu stoppen und alle öffentlichen Verkehrsverbindungen zu unterbrechen.

06:22 Emmys für Nicole Kidman und Alec Baldwin

Los Angeles - Nicole Kidman ist für ihre Rolle in der Drama-Miniserie "Big Little Lies" mit einem Emmy ausgezeichnet worden. "Big Little Lies" wurde gleichzeitig zur besten Mini-Serie gekürt. Alec Baldwin gewann eine Trophäe für seine Darstellung von US-Präsident Donald Trump in der Show "Saturday Night Live", genauer als bester Nebendarsteller in einer Comedy-Serie. Einen Emmy für die beste Drama-Serie gab es für "The Handmaid's Tale". Die Emmys gelten als wichtigster Fernsehpreis der Welt.

13:01 Bundeswahlleiter: Wahlbriefe umgehend absenden

Wiesbaden - Wer per Brief wählt, sollte die Unterlagen spätestens morgen in den Briefkasten werfen. Darauf weist der Bundeswahlleiter hin. Die Briefe mit den ausgefüllten Stimmzetteln müssen bis spätestens 18.00 Uhr am kommenden Sonntag, dem Wahltag, bei der zuständigen Stelle eingegangen sein. Nur dann könne die Stimmabgabe berücksichtigt werden. Die Unterlagen sollten deswegen am besten schon bis Dienstag zur Post gebracht werden. Man kann den Brief auch bei der Adresse vorbeibringen, die auf dem Umschlag steht.

12:53 Hilflosen Mann in Bank ignoriert: Geldstrafe gefordert

Essen - Im Prozess um den hilflos in einer Bankfiliale liegenden Mann hat die Staatsanwaltschaft eine "empfindliche" Geldstrafe für die Angeklagten gefordert. Zwei Männer und eine Frau müssen sich in Essen wegen unterlassener Hilfeleistung verantworten. Ein Urteil wird noch heute erwartet. Die Verteidiger forderten einen Freispruch. Auf den Bildern der Überwachungskamera ist zu sehen, wie mehrere Kunden über den am Boden liegenden Mann steigen oder einen Bogen um ihn machen, ohne ihm zu helfen. Der Mann starb.