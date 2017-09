Börse in Frankfurt DAX: Kurse im XETRA-Handel am 27.09.2017 um 13:05 Uhr

Nachrichten-Ticker

13:46 Jeff Strasser ist neuer Trainer beim 1. FC Kaiserslautern

Kaiserslautern - Der Luxemburger Jeff Strasser ist neuer Trainer beim Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern. Er tritt die Nachfolge von Norbert Meier an, vom dem sich die Pfälzer nach dem Sturz auf den letzten Tabellenplatz getrennt hatten. Der 42-jährige frühere Nationalspieler Strasser war zuletzt Trainer des luxemburgischem Clubs Fola Esch und erhält einen Vertrag bis 30. Juni 2019. Als Profi spielte Strasser von 1999 bis 2002 auch in Kaiserslautern.

13:40 Berlin begrüßt Ende des Frauen-Fahrverbots in Saudi-Arabien

Berlin - Die Bundesregierung hat die angekündigte Aufhebung des für Frauen geltenden Autofahrverbots in Saudi-Arabien begrüßt. Dies sei "ein großer Schritt", der sich in wichtige Initiativen für eine auch gesellschaftliche Modernisierung des Landes einreihe, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. Kanzlerin Angela Merkel habe wie etwa bei ihrem Besuch in Saudi-Arabien im April die Lage der Frauen immer wieder thematisiert. Deutschland ermutige das Land, Reformen fortzusetzen und Bürgerrechte zu stärken.

12:42 Menschenrechtler fordern Kurswechsel im Umgang mit Flüchtlingen

Berlin - Der Schutz von Flüchtlingen und die Wahrung des Asylrechts müssen nach der Ansicht von Menschenrechtsorganisationen Eingang in den neuen Koalitionsvertrag finden. Die nächste Bundesregierung sei gefordert, einen Kurswechsel einzuleiten, damit Schutzsuchende auch künftig noch Asyl in Europa beantragen könnten, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung von Amnesty International und Pro Asyl. Notwendig seien "faire Asylverfahren, in denen Fluchtgründe tatsächlich geprüft und gewürdigt werden".

12:41 Deutsche Bahn verspricht sich Schwung von Zugbauer-Bündnis

Berlin - Die Deutsche Bahn sieht die geplante Fusion der Zugsparten von Siemens und Alstom positiv. Das Bündnis der deutschen und französischen Fahrzeughersteller bedeute eine "Internationalisierung des Eisenbahnmarktes", die neuen Schwung in diesen Markt bringen werde, sagte eine Konzernsprecherin. Zugleich gehe die Deutsche Bahn davon aus, dass Siemens die laufenden Verträge mit ihrem Großkunden erfüllen werde, fügte die Sprecherin hinzu. Sie hätten ein Volumen von 5,6 Milliarden Euro.

12:20 Nahles mit großer Mehrheit an SPD-Fraktionsspitze gewählt

Berlin - Mit Andrea Nahles an der Spitze will sich die SPD im Bundestag von ihrer historischen Wahlniederlage erholen. Die 47 Jahre alte bisherige Arbeitsministerin erhielt in der Fraktion 137 von 152 abgegebenen Stimmen. 14 Abgeordnete stimmten gegen Nahles, es gab eine Enthaltung, wie die dpa aus Teilnehmerkreisen erfuhr. Das entspricht einer Zustimmung von rund 90 Prozent.