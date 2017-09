Börse in Frankfurt DAX: Schlusskurse im Späthandel am 1.09.2017 um 20:30 Uhr

Nachrichten-Ticker

20:53 Wieder Deutsche in Türkei festgenommen - Kritik von Merkel

Istanbul - Die Festnahme von zwei weiteren Deutschen in der Türkei stürzt die Beziehungen zwischen beiden Ländern noch tiefer in die Krise. Die beiden Reisenden mit ausschließlich deutscher Staatsbürgerschaft, aber wahrscheinlich türkischen Wurzeln, wurden am Flughafen des Urlaubsorts Antalya von der Polizei aufgegriffen. Das Auswärtige Amt geht nach ersten Informationen davon aus, dass sie wie zehn andere in den vergangenen Monaten inhaftierte Deutsche aus politischen Gründen festgenommen wurden. Kanzlerin Angela Merkel verurteilte die Festnahmen scharf.

19:53 U21 startet mit Niederlage gegen Ungarn in neue Saison

Paderborn - U21-Europameister Deutschland hat zwei Monate nach dem Titelgewinn zum Start in die neue Saison einen Dämpfer hinnehmen müssen. Gegen Außenseiter Ungarn unterlag die neu formierte Auswahl von Trainer Stefan Kuntz in einem Testspiel mit 1:2. Die DFB-Auswahl agierte vor allem defensiv zu sorglos und muss sich zum Start in die EM-Qualifikation gegen den Kosovo am kommenden Dienstag steigern.

19:52 Zu lautes Bellen - US-Gericht fällt drastisches Urteil

Eugene (dpa) – Ein Paar im US-Bundesstaat Oregon muss laut Gerichtsbeschluss seine Hunde operieren lassen, damit die Tiere leiser bellen. Dem Urteil ging ein jahrelanger Rechtsstreit voraus, nachdem Nachbarn sich über das Bellen der Hunde beschwert hatten. Bei den Tieren handelt es sich um mehrere Tibetmastiffs. Beim sogenannten Debarking entfernt ein Tierarzt Teile der Stimmbänder des Hundes. Das Bellen soll dadurch gedämpfter und weniger störend klingen. In Deutschland und den meisten EU-Staaten ist diese Praxis verboten.

19:50 Hochwasser in Texas: Furcht vor Bakterien und Chemikalien

Houston - Während über dem Atlantik schon der nächste Sturm in Richtung Amerika unterwegs ist, wächst in Texas die Furcht vor den gesundheitlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen von "Harvey". Mediziner warnen vor Gesundheitsrisiken durch verunreinigtes Wasser. Chemie- und Ölanlagen sind durch das Wasser in Gefahr. Die Folgen einer Explosion in einer Chemiefabrik nahe Houston sind noch immer nicht vollends geklärt. Einem Bericht der "Washington Post" zufolge dürften weit mehr als die 100 000 Häuser von Flutschäden betroffen sein

19:07 Fall Neymar: UEFA leitet Untersuchungen gegen PSG ein

Nyon - Die Europäische Fußball-Union UEFA hat gegen den französischen Vizemeister Paris Saint-Germain ein formales Prüfverfahren eingeleitet. Wie die UEFA mitteilte, sei dieses Verfahren durch die Untersuchungskammer der UEFA-Finanzkontrolle Teil der ständigen Überwachung der Clubs hinsichtlich der Bestimmungen zum Financial Fairplay. Die Untersuchung richte den Fokus auf die Einhaltung dieser Bestimmungen durch den Club, vor allem in Bezug auf die jüngsten Transferaktivitäten. Dazu gehörte der Rekord-Transfer des Brasilianers Neymar vom FC Barcelona für 222 Millionen Euro.