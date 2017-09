Börse in Frankfurt DAX: Schlusskurse im Späthandel am 14.09.2017 um 20:31 Uhr

22:31 Merkel: Klimaschutzziel bis 2020 wird eingehalten

Berlin - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat in einer TV-Debatte zugesichert, dass Deutschland sein Klimaschutzziel bis 2020 schaffen wird. Merkel sagte in der ZDF-Sendung "Klartext, Frau Merkel" auf eine Bürgerfrage: "Wir werden Wege finden, wie wir bis 2020 unser 40-Prozent-Ziel einhalten. Das verspreche ich Ihnen." Die Bundesregierung hat sich das Ziel gesetzt, dass bis 2020 in Deutschland 40 Prozent weniger Treibhausgase ausgestoßen werden. Experten bezweifeln, dass das gelingen kann.

22:28 Fergie und Josh Duhamel haben sich getrennt

New York - Die Sängerin Fergie und der Schauspieler Josh Duhamel haben sich nach acht Jahren Ehe getrennt. "Mit absoluter Liebe und Respekt haben wir uns vor einiger Zeit entschieden, uns als Paar zu trennen", hieß es in einer vom US-Magazin "People" veröffentlichten Mitteilung der beiden. "Um unserer Familie die Möglichkeit zu geben, sich daran zu gewöhnen, wollten wir das erstmal privat halten, bevor wir es öffentlich machen. Wir sind und werden immer vereint sein in gegenseitiger Unterstützung." Das Paar hat einen vier Jahre alten Sohn namens Axl.

21:00 ARD-"Deutschlandtrend": SPD nur noch acht Prozentpunkte vor AfD

20:56 Hoffenheim verpatzt Europa-League-Premiere

20:45 Merkel begründet Absage an TV-Duell mit deutschem Wahlsystem

Berlin - Kanzlerin Angela Merkel hat ihre Absage an die Forderung ihres SPD-Herausforderers Martin Schulz für ein zweites TV-Duell mit dem deutschen Wahlsystem begründet. In Deutschland gebe es keine Präsidentenwahl wie in den USA oder Frankreich, "wo dann wirklich zwei Personen in der Stichwahl sind", sagte sie am Abend in der ZDF-Sendung "Klartext, Frau Merkel" auf eine Bürgerfrage. Es würden Parteien gewählt. "Und da finde ich es gut, dass wir einmal die potenziellen Kanzler auch in einem Duell haben." Daneben gebe es viele andere TV-Formate im Wahlkampf.