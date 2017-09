Börse in Frankfurt DAX: Schlusskurse im Späthandel am 20.09.2017 um 20:31 Uhr

20:55 USGS: Erdbeben der Stärke 6,1 im Pazifik bei Japan

Tokio - Keine 24 Stunden nach dem schweren Erdbeben in Mexiko hat auch vor Japan die Erde stark gebebt. Das Beben hatte eine Stärke von 6,1, wie die amerikanische Erdbebenwarte USGS mitteilte. Das Epizentrum lag im Pazifik, einige hundert Kilometer östlich der Atomruine Fukushima. Berichte über Schäden oder Verletzte gab es noch nicht. In Mexiko hatte gestern ein Erdbeben der Stärke 7,1 verheerende Schäden angerichtet und mehr als 220 Menschen getötet.

20:53 Düsseldorf klettert nach oben, Darmstadt holt 2:2

Düsseldorf - Fortuna Düsseldorf hat in der 2. Fußball-Bundesliga die Tabellenspitze zurückerobert, Darmstadt 98 einen Dämpfer kassiert. Bundesliga-Absteiger Darmstadt musste sich im Match beim 1. FC Heidenheim mit einem 2:2 begnügen und verpasste den anvisierten Sprung auf Platz eins. Besser machte es Düsseldorf mit dem 1:0 über Jahn Regensburg. Damir Buric musste in seinem zweiten Spiel als Trainer von Greuther Fürth beim 0:3 gegen Eintracht Braunschweig die erste Niederlage einstecken. Arminia Bielefeld besiegte Dynamo Dresden 2:0.

20:51 Frau wird bestohlen - und ortet Verdächtigen per Handy

Mannheim - Nach einem Diebstahl aus ihrem Fahrradkorb hat eine 50-Jährige den Verdächtigen mit ihrem Handy geortet. Wie die Polizei mitteilte, war ihr in Mannheim der Rucksack samt Handy von einem Unbekannten gestohlen worden. Sie bemerkte das zwar erst zuhause, wusste sich aber zu helfen: Mit ihrem zweiten Handy ortete sie das gestohlene Smartphone über eine App in der Innenstadt. Mit dieser Information rückte die Polizei aus - und stieß wenig später auf einen Jugendlichen. Er war demnach bereits polizeibekannt. Der Teenager wurde vorläufig festgenommen und dann nach Hause gebracht.

20:50 UN-Sicherheitsrat stimmt für Reform der weltweiten Friedenseinsätze

New York - Der UN-Sicherheitsrat hat eine Reform der weltweiten Friedenseinsätze beschlossen. Einstimmig verabschiedete das höchste Gremium der Vereinten Nationen eine Resolution, mit der die Einsätze "verantwortungsvoller, transparenter und effizienter" ablaufen sollen. Das Papier sieht vor, die Afrikanische Union noch stärker einzubinden. Ziel ist dabei "höchste Wirksamkeit und Leistungsstärke" am Boden. Vor allem die USA als größter Beitragszahler zum sogenannten Peacekeeping hatten sich für die Reform stark gemacht. Die Blauhelme sind vor allem in Afrika und in Nahost im Einsatz.