Börse in Frankfurt DAX: Schlusskurse im Späthandel am 6.09.2017 um 20:31 Uhr

Nachrichten-Ticker

21:53 Mindestens zwei Tote auf französischen Karibikinseln

Paris - Auf den französischen Karibikinseln Saint-Barthélemy und Saint-Martin sind beim Durchzug des Hurrikans "Irma" mindestens zwei Menschen getötet worden. Mindestens zwei Menschen wurden schwer verletzt, wie Überseeministerin Annick Girardin in Paris sagte. Sie machte deutlich, dass sich diese Bilanz noch ändern könne. Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron hatte zuvor in allgemeiner Form von "Opfern" der Sturmkatastrophe gesprochen, aber keine konkreten Zahlen genannt.

21:51 Bundesstaaten klagen gegen Trumps Einwanderungsentscheid

New York - Mehrere Bundesstaaten gehen gerichtlich gegen die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump vor, ein Schutzprogramm für die Kinder von illegalen Einwanderern abzuschaffen. 15 Staaten und die Hauptstadt Washington reichten Klage bei einem Gericht in New York ein, wie der Generalstaatsanwalt von New York, Eric Schneiderman, auf einer Pressekonferenz erklärte. Trumps Entscheidung sei unbarmherzig, kurzsichtig und möglicherweise verheerend, sagte Schneiderman.

20:50 Nach Dalí-Exhumierung: Vaterschaftsklage abgewiesen

Madrid - Der wegen einer Vaterschaftsklage vor eineinhalb Monaten eigens aus dem Grab geholte spanische Maler Salvador Dalí hatte doch keine Nachkommen. Ein DNA-Abstammungstest habe ergeben, dass die Klägerin entgegen ihren Behauptungen keine Tochter des Surrealismus-Künstlers sei, teilte die Stiftung "Fundación Gala - Salvador Dalí" mit. Die Klage war von einer Frau aus Figueres gestellt worden. Die 61-Jährige hatte behauptet, ihre Mutter und Dali hätten Mitte der 50er Jahre eine heimliche Liebesbeziehung gehabt.

20:42 Macron: Hurrikan-Opfer auf französischen Karibikinseln

Paris - Der Hurrikan "Irma" hat auf den französischen Karibikinseln Saint-Barthélemy und Saint-Martin Opfer gefordert. "Wir werden Opfer zu beklagen haben", sagte Staatspräsident Emmanuel Macron am Abend in Paris nach einem Krisentreffen der Regierung. Es sei zu früh, um eine Bilanz mit Zahlen vorzulegen. Diese Bilanz werde aber "hart und grausam" sein, kündigte Macron an. Der extrem starke Sturm war heute über beide Inseln gezogen und hatte erhebliche Schäden angerichtet.

19:56 Terrorverdacht nach Sprengstoff-Fund bei Paris

Paris - Nach dem Fund von Sprengstoff-Bestandteilen in einer Wohnung im Süden von Paris gehen die Behörden einem Terrorverdacht nach. Zwei Verdächtige wurden in Polizeigewahrsam genommen. Anti-Terror-Ermittler und der französische Inlandsgeheimdienst DGSI übernahmen die Untersuchungen. In der Wohnung in Villejuif südlich von Paris seien unter anderem Gasflaschen und Stromkabel gefunden wurden, berichtete die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Ermittlerkreise. Innenminister Gérard Collomb teilte mit, die Polizei sei von einem Handwerker alarmiert worden.