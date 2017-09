Börse in Frankfurt DAX: Schlusskurse im Späthandel am 7.09.2017 um 20:30 Uhr

Nachrichten-Ticker

20:44 Stars beim Radiopreis in Hamburg

Hamburg (dpa) – Radiomacher im Rampenlicht: Stars wie Moderator Günther Jauch, Topmodel Toni Garrn, Sängerin Beth Ditto und Schauspieler Benno Fürmann sind am Abend zur Verleihung des Deutschen Radiopreises nach Hamburg gekommen. Auch in diesem Jahr führte Moderatorin Barbara Schöneberger durch die Gala, die das erste Mal in der Elbphilharmonie stattfand. Nach Angaben der Veranstalter hatten sich 62 Radiosender für eine Live-Übertragung aus dem Konzerthaus angemeldet. Eine Jury nominierte 33 Bewerber in elf verschiedenen Kategorien, etwa für die beste Reportage oder die beste Moderation.

20:43 Macron wirbt für Neugründung Europas - Anfang in Athen

Athen - Der französische Präsident Emmanuel Macron hat bei einem Besuch in Athen zu einer Neugründung Europas aufgerufen. Dazu müsse die EU "demokratischer und souveräner" werden, sagte Macron bei einer Rede vor der Akropolis. Andernfalls werde die Staatenverbund auseinanderbrechen, warnte er. Der Prozess dazu müsse bald eingeleitet werden: Sechs Monate lang sollten die europäischen Völker über die Zukunft Europas beraten und reden, sagte er. Danach müsse offen politisch entschieden werden. Der Neugründungsprozess sollte in Athen, der Wiege der Demokratie, beginnen, fügte er hinzu.

20:41 "Irma" wütet in Karibik - einige Inseln unbewohnbar

San Juan - Zerstörte Häuser, überflutete Straßen, entwurzelte Bäume: Hurrikan "Irma" hat eine Schneise der Zerstörung durch die Karibik geschlagen. Der Wirbelsturm der höchsten Kategorie fünf richtete schwere Verwüstungen an und riss mehrere Menschen in den Tod. Die Schäden auf den Inseln Barbuda, Anguilla und Saint-Martin wurden als katastrophal beschrieben. Einige Gegenden gelten als unbewohnbar. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen könnten in den kommenden Tagen bis zu 37 Millionen Menschen von den Auswirkungen des Sturms betroffen sein.

20:15 Englische Premier League verkürzt Transferperiode

London - Die englische Premier League verkürzt von der kommenden Saison an die Sommer-Transferperiode. Das teilte ein Sprecher der Liga nach einem Treffen der Vorstände der 20 Premier-League-Clubs mit. Von der Neuregelung erhoffen sich die Vereine mehr Planungssicherheit. Von der Saison 2018/19 an können die Teams nur noch vor dem ersten Spieltag der Liga Transfers tätigen. Der Vorstoß hat in der Bundesliga erste positive Reaktionen ausgelöst.

19:49 Trumps ältester Sohn wegen Russlandaffäre befragt

Washington - Der älteste Sohn von US-Präsident Donald Trump ist wegen der Russland-Affäre von einem Senatsausschuss befragt worden. In einer vorbereiteten Stellungnahme für die Sitzung, ging Donald Trump Jr. ausführlich auf ein umstrittenes Treffen mit einer russischen Anwältin ein. US-Geheimdienste beschuldigen Moskau seit längerer Zeit, sich mit Hackerangriffen in den Wahlkampf eingemischt zu haben, um Trump zu helfen und dessen Konkurrentin Hillary Clinton zu schaden. Ein Sonderermittler prüft, ob es dabei Absprachen mit Trumps Wahlkampflager gab.