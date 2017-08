Börse in Frankfurt DAX: Schlusskurse im XETRA-Handel am 24.08.2017 um 17:55 Uhr

Nachrichten-Ticker

17:52 Erste Prozesse gegen zwei G20-Protestler

Hamburg - Knapp zwei Monate nach den G20-Krawallen in Hamburg beginnen die ersten Prozesse gegen festgenommene Demonstranten. Das Amtsgericht Hamburg verhandele am Montag gegen einen 21-Jährigen aus den Niederlanden und am Dienstag gegen einen 24-jährigen Angeklagten aus Polen, teilte ein Gerichtssprecher mit. Dem Niederländer werde vorgeworfen, zwei Flaschen auf Polizisten geworfen und sich gegen seine Festnahme gewehrt zu haben. Der Mann aus Polen soll im Rucksack unter anderem sechs Feuerwerkskörper gehabt haben. Beide sitzen in Untersuchungshaft.

17:50 Brüssel lehnt weitere Verlängerung von Grenzkontrollen ab

Brüssel - Die bayerischen Forderungen nach einer erneuten Verlängerung der Ausnahmegenehmigung für Kontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze stoßen in Brüssel auf taube Ohren. Die EU-Kommission stellte klar, dass sie sich für ein Ende der wegen der Flüchtlingskrise veranlassten Checks einsetzt. Die laufende Verlängerung der Sondergenehmigung bis zum 11. November sei die letzte, sagte ein Sprecherin. Die Kontrollen waren im September 2015 in der Hochphase der Flüchtlingskrise eingeführt worden.

17:48 Ex-CIA-Agentin will Twitter kaufen und Trump verbannen

Washington - Eine ehemalige CIA-Agentin will Twitter kaufen, um das Konto des US-Präsidenten Donald Trump zu sperren. Valerie Plame Wilson war im Sommer 2003 durch Indiskretionen des Weißen Hauses enttarnt worden und führte das auf einen Racheakt der damaligen Regierung unter Präsident George W. Bush zurück. Nun hat sie ein ungewöhnliches Crowdfunding gestartet, um eine Milliarde Dollar für den Kauf des Kurznachrichtendienstes Twitter einzusammeln. Ihre Kampagne begründet Plame Wilson damit, dass "Trump auf Twitter eine Menge furchtbarer Dinge angestellt" habe.

17:45 Zweite Wanderergruppe nach Bergsturz unversehrt gefunden

Bondo - Nach dem gewaltigen Felsabbruch in der Schweiz werden nach wie vor acht Menschen vermisst, darunter Deutsche und Österreicher. Hubschrauber sind mit Wärmekameras im Einsatz. Eine zweite Wanderergruppe, die auch in dem Tal in Graubünden vermutet und vermisst gemeldet worden war, tauchte inzwischen unversehrt in Italien auf. Der Bergsturz ereignete sich am Mittwoch nahe der schweizerisch-italienischen Grenze im Bondasca-Tal. Riesige Geröll- und Schlammmassen wälzten sich ins Tal.

17:12 Umwelthilfe droht Städten mit Klagen wegen schlechter Luft

Berlin - Gut drei Wochen nach dem Dieselgipfel steigt der Druck auf Politik und Autobranche, Fahrverbote zu verhindern. Die Deutsche Umwelthilfe leitete heute für 45 weitere Städte formale Verfahren zur Sicherstellung der Einhaltung der Grenzwerte für Stickoxide ein. In Berlin begann zugleich die erste von vier Expertengruppen mit der Arbeit, die Vorschläge für einen sauberen Verkehr erarbeiten sollen. Nachrüstungen jenseits von Software-Updates, die Umweltschützer für zwingend notwendig halten, lehnte Volkswagen unter Verweis auf neue Motoren ab.